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Трейлер фильма "Спуск в бездну" (2023)

Трейлер фильма "Спуск в бездну" (2023)

Автор:
07 февраля 2024 14:49
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Томас Соливерес   Брюно Санчес   Карл Лафоре   Артюр Гиварш   Филипп Торретон   Марк Рисо   Франция   Диего Мартин   фильм   приключения   ужасы   2023   Матьё Тюри   Самюэль Ле Бьян   Амир Эль Касем   Жан-Юг Англад   
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Группе горняков поручают сопроводить профессора к месту раскопок. На самой глубине шахты они натыкаются на древний склеп и пробуждают ужасное и кровожадное зло, что веками таилось во мраке.

Страна: Франция

Жанр: приключения, ужасы

Дата выхода в России: 8 февраля 2024

В ролях: Самюэль Ле Бьян, Амир Эль Касем, Жан-Юг Англад, Томас Соливерес, Диего Мартин, Брюно Санчес, Марк Рисо, Карл Лафоре, Артюр Гиварш, Филипп Торретон

Режиссер: Матьё Тюри

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Томас Соливерес   Брюно Санчес   Карл Лафоре   Артюр Гиварш   Филипп Торретон   Марк Рисо   Франция   Диего Мартин   фильм   приключения   ужасы   2023   Матьё Тюри   Самюэль Ле Бьян   Амир Эль Касем   Жан-Юг Англад   
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vasilykopkov Час назад
Генерала Гривуса окопали...
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Kra 11 минут назад
Ремикс "Мумии"?
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