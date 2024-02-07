Трейлер фильма "Спуск в бездну" (2023)

1006
1
1
Группе горняков поручают сопроводить профессора к месту раскопок. На самой глубине шахты они натыкаются на древний склеп и пробуждают ужасное и кровожадное зло, что веками таилось во мраке.
Страна: Франция
Жанр: приключения, ужасы
Дата выхода в России: 8 февраля 2024
В ролях: Самюэль Ле Бьян, Амир Эль Касем, Жан-Юг Англад, Томас Соливерес, Диего Мартин, Брюно Санчес, Марк Рисо, Карл Лафоре, Артюр Гиварш, Филипп Торретон
Режиссер: Матьё Тюри
Источник:
Метки: Видео в мире интересно кино люди трейлер Томас Соливерес Брюно Санчес Карл Лафоре Артюр Гиварш Филипп Торретон Марк Рисо Франция Диего Мартин фильм приключения ужасы 2023 Матьё Тюри Самюэль Ле Бьян Амир Эль Касем Жан-Юг Англад
Новости партнёров
реклама