Трейлер фильма "Демон, приди: Новый ритуал" (2022)

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Несколько молодых парней и девушек открывают тайны городских легенд о таинственном ритуале в проклятом доме, общении с демонами и о потустороннем мире.
Страна: Вьетнам
Жанр: триллер, ужасы
Дата выхода в России: 25 января 2024
В ролях: Мак Кан, Ван Чанг, Нгок Хиеп, Кха Нху, Хюинь Тхань Трук, Ле Ве Ла, Тран Фонг, Суань Фук, Чин Тай, Хиу Тиен
Режиссер: Чан Хуу Тан
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