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Трейлер фильма "Демон, приди: Новый ритуал" (2022)

Трейлер фильма "Демон, приди: Новый ритуал" (2022)

Автор:
23 января 2024 12:13
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Вьетнам   Чан Хуу Тан   Мак Кан   Ван Чанг   Нгок Хиеп   Кха Нху   Хюинь Тхань Трук   Ле Ве Ла   Тран Фонг   Суань Фук   Чин Тай   Хиу Тиен   фильм   триллеры   ужасы   2022   
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Несколько молодых парней и девушек открывают тайны городских легенд о таинственном ритуале в проклятом доме, общении с демонами и о потустороннем мире.

Страна: Вьетнам

Жанр: триллер, ужасы

Дата выхода в России: 25 января 2024

В ролях: Мак Кан, Ван Чанг, Нгок Хиеп, Кха Нху, Хюинь Тхань Трук, Ле Ве Ла, Тран Фонг, Суань Фук, Чин Тай, Хиу Тиен

Режиссер: Чан Хуу Тан

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Вьетнам   Чан Хуу Тан   Мак Кан   Ван Чанг   Нгок Хиеп   Кха Нху   Хюинь Тхань Трук   Ле Ве Ла   Тран Фонг   Суань Фук   Чин Тай   Хиу Тиен   фильм   триллеры   ужасы   2022   
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