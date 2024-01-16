Трейлер фильма "Дорога в один конец" (2023)

Водитель автомобиля получает задание от своего безжалостного криминального босса. Он должен привести молодого ничего не подозревающего члена банды в засаду, где тот будет казнен. Но во время долгого пути водитель изо всех сил борется со своей совестью, зная, что везёт на смерть другого человека...