Трейлер фильма "Дорога в один конец" (2023)

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Водитель автомобиля получает задание от своего безжалостного криминального босса. Он должен привести молодого ничего не подозревающего члена банды в засаду, где тот будет казнен. Но во время долгого пути водитель изо всех сил борется со своей совестью, зная, что везёт на смерть другого человека...
Страна: Австралия
Жанр: драма, криминал
Дата выхода в России: 18 января 2024
В ролях: Барри Пеппер, Джейми Коста, Сэм Нилл, Лиам Макинтайр, Рэйчел Гриффитс, Зак Гарред, Маркус Джонсон, Дженнингс Брауэр, Харли Бронуин, Алекс Флери, Томас Питтс, Харрисон Ирвин
Режиссер: Люк Спарк
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