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Трейлер фильма "Дорога в один конец" (2023)

Трейлер фильма "Дорога в один конец" (2023)

Автор:
16 января 2024 15:38
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   фильм   Маркус Джонсон   Сэм Нилл   криминальный   драма   Австралия   барри пеппер   Джейми Коста   Лиам Макинтайр   Зак Гарред   Дженнингс Брауэр   Харли Бронуин   Алекс Флери   Томас Питтс   Харрисон Ирвин   2023   Рэйчел Гриффитс   Люк Спарк   
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Водитель автомобиля получает задание от своего безжалостного криминального босса. Он должен привести молодого ничего не подозревающего члена банды в засаду, где тот будет казнен. Но во время долгого пути водитель изо всех сил борется со своей совестью, зная, что везёт на смерть другого человека...

Страна: Австралия

Жанр: драма, криминал

Дата выхода в России: 18 января 2024

В ролях: Барри Пеппер, Джейми Коста, Сэм Нилл, Лиам Макинтайр, Рэйчел Гриффитс, Зак Гарред, Маркус Джонсон, Дженнингс Брауэр, Харли Бронуин, Алекс Флери, Томас Питтс, Харрисон Ирвин

Режиссер: Люк Спарк

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   фильм   Маркус Джонсон   Сэм Нилл   криминальный   драма   Австралия   барри пеппер   Джейми Коста   Лиам Макинтайр   Зак Гарред   Дженнингс Брауэр   Харли Бронуин   Алекс Флери   Томас Питтс   Харрисон Ирвин   2023   Рэйчел Гриффитс   Люк Спарк   
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