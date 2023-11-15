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Трейлер фильма "Мастер и его муза" (2022)

Трейлер фильма "Мастер и его муза" (2022)

Автор:
15 ноября 2023 12:58
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Дитер Бернер   Эмили Кокс   Валентин Постлмайр   Герхардт Казаль   Мехмет Атешчи   Марчелло Де Нардо   Корнелиус Обонья   Вильфрид Хохголдингер   Роланд Кох   Антон фон Луке   Таня Паугофова   Йоханна Орсини-Розенберг   Бригитта Карнер   Геральд Вотава   Хайко Зенст   Лило Грюн   Вирджиния Хартманн   Вальтер Кобера   Вернер Стренгер   фильм   мелодрамы   Германия   Биографический   Швейцария   2022   Австрия   Чехия   
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Весной 1912 года молодой венский художник Оскар Кокошка знакомится с недавно овдовевшей Альмой Малер — светской львицей, широко известной в кругах венского общества. Бурный роман Альмы и Оскара служит источником вдохновения для гениального художника — в будущем, крупнейшего представителя австрийского экспрессионизма. Однако, неудержимое влечение друг к другу вскоре начинает разрушать их мир и становится угрозой существованию обоих.

Страна: Австрия, Германия, Чехия, Швейцария

Жанр: биография, мелодрама

Дата выхода в России: 9 ноября 2023

В ролях: Эмили Кокс, Валентин Постлмайр, Герхардт Казаль, Мехмет Атешчи, Марчелло Де Нардо, Корнелиус Обонья, Вильфрид Хохголдингер, Роланд Кох, Антон фон Луке, Таня Паугофова, Йоханна Орсини-Розенберг, Бригитта Карнер, Геральд Вотава, Хайко Зенст, Лило Грюн, Вирджиния Хартманн, Вальтер Кобера, Вернер Стренгер

Режиссер: Дитер Бернер

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Дитер Бернер   Эмили Кокс   Валентин Постлмайр   Герхардт Казаль   Мехмет Атешчи   Марчелло Де Нардо   Корнелиус Обонья   Вильфрид Хохголдингер   Роланд Кох   Антон фон Луке   Таня Паугофова   Йоханна Орсини-Розенберг   Бригитта Карнер   Геральд Вотава   Хайко Зенст   Лило Грюн   Вирджиния Хартманн   Вальтер Кобера   Вернер Стренгер   фильм   мелодрамы   Германия   Биографический   Швейцария   2022   Австрия   Чехия   
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