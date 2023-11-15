Трейлер фильма "Мастер и его муза" (2022)

Весной 1912 года молодой венский художник Оскар Кокошка знакомится с недавно овдовевшей Альмой Малер — светской львицей, широко известной в кругах венского общества. Бурный роман Альмы и Оскара служит источником вдохновения для гениального художника — в будущем, крупнейшего представителя австрийского экспрессионизма. Однако, неудержимое влечение друг к другу вскоре начинает разрушать их мир и становится угрозой существованию обоих.
Страна: Австрия, Германия, Чехия, Швейцария
Жанр: биография, мелодрама
Дата выхода в России: 9 ноября 2023
В ролях: Эмили Кокс, Валентин Постлмайр, Герхардт Казаль, Мехмет Атешчи, Марчелло Де Нардо, Корнелиус Обонья, Вильфрид Хохголдингер, Роланд Кох, Антон фон Луке, Таня Паугофова, Йоханна Орсини-Розенберг, Бригитта Карнер, Геральд Вотава, Хайко Зенст, Лило Грюн, Вирджиния Хартманн, Вальтер Кобера, Вернер Стренгер
Режиссер: Дитер Бернер
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