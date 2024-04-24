Совсем другие: женщины СССР во всей красе

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Пост без лишних вступлений и комментариев. Просто представительницы прекрасной половины человечества того времени.
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2. Студентки Якутского государственного университета имени Аммосова на производственной практике, 1974 год
4. Пионервожатые всесоюзного пионерского лагеря «Орлёнок». Крaснодарский край, СССР, 1980-е годы
7. Синельникова Галина Алексеевна, учитель истории и обществознания школы №12 г. Березники, 1980-е гг
11. Рижское парфюмерное объединение "Дзинтарс" - Упаковочный цех, 1986 год - Латвийская ССР
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