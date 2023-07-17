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Трейлер фильма "Кентавр" (2023)

Трейлер фильма "Кентавр" (2023)

Автор:
17 июля 2023 11:45
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   фильм   драмы   триллеры   Сергей Гилёв   Олег Евтеев   Анастасия Талызина   Ксения Кутепова   Кирилл Кемниц   григорий верник   Иван Мамонов   Тимофей Фёдоров   кирилл мелехов   2023   Юра Борисов   
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Лиза работает по ночам, поездка на такси для нее — минута столь желанного спокойствия. Водитель Саша внушает доверие, он знает подход к самому взыскательному клиенту. В огнях большого города много неожиданных поворотов, за каждым из которых кроется страшная угроза. И, возможно, главная опасность ближе, чем кажется.

Страна: Россия

Жанр: триллер, драма

Дата выхода в России: 13 июля 2023

В ролях: Юра Борисов, Анастасия Талызина, Сергей Гилёв, Григорий Верник, Иван Мамонов, Тимофей Фёдоров, Кирилл Мелехов, Ксения Кутепова, Олег Евтеев

Режиссер: Кирилл Кемниц

Оценка пользователей на сайте Кинопоиск:7.7

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   фильм   драмы   триллеры   Сергей Гилёв   Олег Евтеев   Анастасия Талызина   Ксения Кутепова   Кирилл Кемниц   григорий верник   Иван Мамонов   Тимофей Фёдоров   кирилл мелехов   2023   Юра Борисов   
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