Трейлер фильма "Кентавр" (2023)

Лиза работает по ночам, поездка на такси для нее — минута столь желанного спокойствия. Водитель Саша внушает доверие, он знает подход к самому взыскательному клиенту. В огнях большого города много неожиданных поворотов, за каждым из которых кроется страшная угроза. И, возможно, главная опасность ближе, чем кажется.
Страна: Россия
Жанр: триллер, драма
Дата выхода в России: 13 июля 2023
В ролях: Юра Борисов, Анастасия Талызина, Сергей Гилёв, Григорий Верник, Иван Мамонов, Тимофей Фёдоров, Кирилл Мелехов, Ксения Кутепова, Олег Евтеев
Режиссер: Кирилл Кемниц
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