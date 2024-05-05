«Собаку усыпить, владельцу срок»: пёс едва не разорвал ребенка в Сургуте

Сургутяне были шокированы увиденным. Они разделились на два лагеря. Некоторые считают, что усыпить стоит собаку. Другие винят во всем хозяина, который оказался безответственным, взяв домой пса, но не занимался его обучением.

«Хозяин, выведший собаку такой породы за пределы своего жилья, должен четко понимать, что этот пёс может сделать и на что он способен, по каким причинам животное находится в общественном месте без намордника — вопрос к хозяину? Детки ходят, ребенок может, увидев собачку, посчитать ее другом — как в мультиках! Пока те, в чьей это компетенции, этим не займутся, это будет продолжаться!»

«Собачка не виновата в том, что у нее хозяин бестолочь, с такой собакой надо заниматься, ходить по кинологам, т. к. данная порода служебная, его предназначение — служебная собака, а не так: завели, покормили, выгуляли, и все на этом. Просто ужасно. Ребенка очень жалко, пусть с ним все будет хорошо. В данном случае виноват хозяин 100%»

Но есть и те, кто считает, что пострадавший спровоцировал пса на агрессию.