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«Собаку усыпить, владельцу срок»: пёс едва не разорвал ребенка в Сургуте

«Собаку усыпить, владельцу срок»: пёс едва не разорвал ребенка в Сургуте

Автор:
05 мая 2024 09:24
Сообщество : Животные
Метки: животные   негатив   пес   покусала   собака   сургут   укус   
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На опубликованном видео хозяин пытается оттащить собаку, но она вырывается и снова набрасывается на ребенка. В какой-то момент пострадавшему удается освободиться и убежать от агрессивной животного. Собака выбежала в подъезд без намордника и поводка.

В Сургуте (ХМАО) в подъезде одного из жилищных комплексов бойцовская собака напала на ребенка. По информации очевидцев, школьника с травмами госпитализировали в больницу.


«В одном из Сургутских ЖК бойцовская собака напала на ребенка и сильно покусала его. Часть момента нападения попала на камеру. Ребенок уехал на карете скорой помощи».


Сургутяне были шокированы увиденным. Они разделились на два лагеря. Некоторые считают, что усыпить стоит собаку. Другие винят во всем хозяина, который оказался безответственным, взяв домой пса, но не занимался его обучением.

«Хозяин, выведший собаку такой породы за пределы своего жилья, должен четко понимать, что этот пёс может сделать и на что он способен, по каким причинам животное находится в общественном месте без намордника — вопрос к хозяину? Детки ходят, ребенок может, увидев собачку, посчитать ее другом — как в мультиках! Пока те, в чьей это компетенции, этим не займутся, это будет продолжаться!»

«Собачка не виновата в том, что у нее хозяин бестолочь, с такой собакой надо заниматься, ходить по кинологам, т. к. данная порода служебная, его предназначение — служебная собака, а не так: завели, покормили, выгуляли, и все на этом. Просто ужасно. Ребенка очень жалко, пусть с ним все будет хорошо. В данном случае виноват хозяин 100%»

Но есть и те, кто считает, что пострадавший спровоцировал пса на агрессию.

«Может не надо было трогать собаку, на видео не понятно, кто спровоцировал агрессию»


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Метки: животные   негатив   пес   покусала   собака   сургут   укус   
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16  комментариев
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79k
Viktor Час назад
Хозяина усыпить, собаку в клуб на воспитание!
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545
морофай 20 минут назад
ну хочешь ты иметь бойцовскую собаку, ради бога, личное дело.В квартире че хочешь делай.На улице одень намордник или держи на жестком поводке,в чем проблема. Это как ружье, пистолет.Ну хочешь с оружием ходить по улице, запрещено, но можно.Но запакуй ружье или не заряжай, зачем содавать возможность ,вероятность выстрела.
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890
Macht Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Wolf Полчаса назад
Причем здесь порода ? Сделать больно и у пуделя там под челюстью атмосфер достаточно.
"Детки ходят, ребенок может, увидев собачку, посчитать ее другом как в мультиках!"
Деточкам необходимо объяснять, что без разрешения хозяина нельзя тянуть руки к незнакомым собакам. Ни к каким, даже если это чихуахуа.
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11k
Сол Гудман 39 минут назад
Зачем вообще в квартире заводить собаку? Особенно бойцовых пород? Это как с незаряженным ружьем, которое раз в год стреляет
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204
npocto__Makc Сол Гудман Полчаса назад
С головой у людей проблемы. Либо от нехер делать..Поназаводят псин этих, в квартире срачь, шерсть, вонище, всё погрызано. А они в жопу их целуют.
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28k
сеньор Леонсио 52 минуты назад
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10k
SuperTroll 54 минуты назад
Давно пора принимать законы: лютые штрафы за лай собак в многоквартирных домах и говно на газонах. Разрешение на владение собаками бойцовских пород. Сажать хозяев, чьи шавки нанесли вред здоровью.
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9k
Alex 55 минут назад
Хозяина усыпить вместе с собакой
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Alove_Roleen
  • Дата регистрации: 29.11.2013
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