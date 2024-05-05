«Собаку усыпить, владельцу срок»: пёс едва не разорвал ребенка в Сургуте

На опубликованном видео хозяин пытается оттащить собаку, но она вырывается и снова набрасывается на ребенка. В какой-то момент пострадавшему удается освободиться и убежать от агрессивной животного. Собака выбежала в подъезд без намордника и поводка.
В Сургуте (ХМАО) в подъезде одного из жилищных комплексов бойцовская собака напала на ребенка. По информации очевидцев, школьника с травмами госпитализировали в больницу.
«В одном из Сургутских ЖК бойцовская собака напала на ребенка и сильно покусала его. Часть момента нападения попала на камеру. Ребенок уехал на карете скорой помощи».
Сургутяне были шокированы увиденным. Они разделились на два лагеря. Некоторые считают, что усыпить стоит собаку. Другие винят во всем хозяина, который оказался безответственным, взяв домой пса, но не занимался его обучением.
«Хозяин, выведший собаку такой породы за пределы своего жилья, должен четко понимать, что этот пёс может сделать и на что он способен, по каким причинам животное находится в общественном месте без намордника — вопрос к хозяину? Детки ходят, ребенок может, увидев собачку, посчитать ее другом — как в мультиках! Пока те, в чьей это компетенции, этим не займутся, это будет продолжаться!»
«Собачка не виновата в том, что у нее хозяин бестолочь, с такой собакой надо заниматься, ходить по кинологам, т. к. данная порода служебная, его предназначение — служебная собака, а не так: завели, покормили, выгуляли, и все на этом. Просто ужасно. Ребенка очень жалко, пусть с ним все будет хорошо. В данном случае виноват хозяин 100%»
Но есть и те, кто считает, что пострадавший спровоцировал пса на агрессию.
«Может не надо было трогать собаку, на видео не понятно, кто спровоцировал агрессию»
Источник:
- Пёс точно знает, что нужно хозяину
- Одна судьбоносная встреча
- Против пса использовали его же "оружие"
- Забавные попытки пса добраться до пакета с едой
- Забавная реакция служебного пса на команду «вольно»
не "или", а "и".
"Детки ходят, ребенок может, увидев собачку, посчитать ее другом как в мультиках!"
Деточкам необходимо объяснять, что без разрешения хозяина нельзя тянуть руки к незнакомым собакам. Ни к каким, даже если это чихуахуа.
Какие же собаки должны быть в наморднике? Все, кто выше 40 см в холке, и особенно потенциально опасные породы. К ним относятся питбульмастифы, амбульдоги, волко-собачьи гибриды, северокавказские и некоторые другие. Они остаются в наморднике даже на собачьих площадках. Единственный вариант свободного выгула частная территория. Например, у вашего загородного дома. И даже здесь обязательное условие предупреждающая табличка.
Поводок должен быть коротким, если поблизости есть люди. Длина такая, чтобы вы контролировали питомца.
Источник: https://journal.sovcombank.ru/semya/kak-pravilno-gulyat-s-sobakoihttps://journal.sovcombank.ru/semya/kak-pravilno-gulyat-s-sobakoi
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Не можешь контролировать собаку = не заводи