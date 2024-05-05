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15 дизайнеров, которые лопухнулись по полной

15 дизайнеров, которые лопухнулись по полной

Автор:
05 мая 2024 21:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: По полной   дизайнеры   идеи   лопухнулись   промахи   работа   
1665
16

Дизайн - это профессия, которую изучают годами. А, чтобы воплотить в жизнь новые идеи, требуется тщательная подготовка. Однако, как бы они не были спланированы, всегда найдется тот, кто ошибется, выполняя свою работу. В этом посте вы увидите непростительные дизайнерские промахи.

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Метки: По полной   дизайнеры   идеи   лопухнулись   промахи   работа   
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7  комментариев
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4k
Александр Ломовицкий 59 минут назад
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S__D 13 минут назад
Комментарий к фото
Нужный-то найти кое-как можно. Но вот если нужен третий..
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7k
S__D 15 минут назад
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не защищает от солнца
.
А это не для того. Он для негров, чтобы птицы на губы не гадили.
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24k
Killgrave 44 минуты назад
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24k
Killgrave 51 минуту назад
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Это от камшотов.
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11k
Владимир 57 минут назад
>> 14. Чтобы открыть отвёртку, нужна отвёртка
Нет, это чтобы открутить отдельный причиндал к отвертке (держатель насадок). Сама отвертка держится пластиковым хомутом (можно разрезать, либо просто вытащить из него) и в пластиковом зажиме. Была аналогичная.

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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
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