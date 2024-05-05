15 дизайнеров, которые лопухнулись по полной

Дизайн - это профессия, которую изучают годами. А, чтобы воплотить в жизнь новые идеи, требуется тщательная подготовка. Однако, как бы они не были спланированы, всегда найдется тот, кто ошибется, выполняя свою работу. В этом посте вы увидите непростительные дизайнерские промахи.