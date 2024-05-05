15 дизайнеров, которые лопухнулись по полной

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Дизайн - это профессия, которую изучают годами. А, чтобы воплотить в жизнь новые идеи, требуется тщательная подготовка. Однако, как бы они не были спланированы, всегда найдется тот, кто ошибется, выполняя свою работу. В этом посте вы увидите непростительные дизайнерские промахи.
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А это не для того. Он для негров, чтобы птицы на губы не гадили.
Нет, это чтобы открутить отдельный причиндал к отвертке (держатель насадок). Сама отвертка держится пластиковым хомутом (можно разрезать, либо просто вытащить из него) и в пластиковом зажиме. Была аналогичная.