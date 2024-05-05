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Суровая реальность доставки дроном от Amazon

Суровая реальность доставки дроном от Amazon

Автор:
05 мая 2024 08:21
Метки: Amazon   Видео   Посылка   воздушная доставка   доставка   дрон   коптер   
840
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Девушка из Техаса решила протестировать новейшую воздушную доставку и засняла, как коптер сбрасывает её посылку точно в нужное место! Правда, с высоты 2-3 метров

Сам сервис сейчас работает в бете: возможно, этот момент еще продумают.

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Метки: Amazon   Видео   Посылка   воздушная доставка   доставка   дрон   коптер   
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Андрей Иванов Полчаса назад
Служба доставки "Айс Вентура"
Ссылка youtu.be
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Alove_Roleen
  • Дата регистрации: 29.11.2013
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