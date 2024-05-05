Суровая реальность доставки дроном от Amazon

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Девушка из Техаса решила протестировать новейшую воздушную доставку и засняла, как коптер сбрасывает её посылку точно в нужное место! Правда, с высоты 2-3 метров
Сам сервис сейчас работает в бете: возможно, этот момент еще продумают.
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