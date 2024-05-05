В барнаульском «Сталин-центре» решили провести реконструкцию спиритического сеанса

Мы планируем сделать реконструкцию спиритического сеанса по Михаилу Афанасьевичу Булгакову. Как раз в стиле 30-х сталинских годов, в том антураже и в том стиле хотим провести мероприятие. Есть у Булгакова произведение «Спиритический сеанс». Мы (по нему проведём) реконструкцию спиритического сеанса по призыву духа Сталина в «Сталин-Центре», чтобы эту атмосферу передать. Это будет театрализованное представление.

Будет что-то интересное и запоминающееся, всех деталей мы не можем раскрывать. Но свита Воланда будет.