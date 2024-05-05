В барнаульском «Сталин-центре» решили провести реконструкцию спиритического сеанса

Организаторы заявляют, что «не могут раскрывать всех деталей», но обещают показать «свиту Воланда».
Необычное представление решили провести в Барнауле, в рамках акции «Ночь музеев» - спиритический сеанс. И не где-нибудь, а в «Сталин-центре». Как заявил его глава, Сергей Матасов, они «призовут дух Сталина»:
Мы планируем сделать реконструкцию спиритического сеанса по Михаилу Афанасьевичу Булгакову. Как раз в стиле 30-х сталинских годов, в том антураже и в том стиле хотим провести мероприятие. Есть у Булгакова произведение «Спиритический сеанс». Мы (по нему проведём) реконструкцию спиритического сеанса по призыву духа Сталина в «Сталин-Центре», чтобы эту атмосферу передать. Это будет театрализованное представление.
Будет что-то интересное и запоминающееся, всех деталей мы не можем раскрывать. Но свита Воланда будет.
Матасов подчеркнул:
Это всего лишь реконструкция, это всего лишь спектакль, это всего лишь постановка. То есть это не реальный спиритический сеанс, это реконструкция, это театральная постановка. Не более чем.
Хотя многие всё равно восприняли это скептически. И посчитали, что связывать образ руководителя СССР с «реконструкциями» и Воландом - довольно странная идея. Товарищ Сталин такого бы не одобрил.
«Сталин-центр» появился в Барнауле в декабре 2023 года. Его организаторы называли центр «площадкой для обсуждения, для сохранения нашей истории, для сохранения памяти о приезде Сталина на Алтай».
Источник:
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