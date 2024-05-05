В Ейске трое детей пострадали из-за неисправного аттракциона

Пострадало трое ребятишек им 10-12 лет. У всех ушибы и ссадины. Один из них в больнице, остальных отпустили домой.

По словам очевидцев, это не первый инцидент с аттракционами:

На самом деле было очень страшно. Мы гуляли с семьёй в парке, когда это началось. Железный поручень, который должен был удерживать детей начал просто шататься. Аттракцион вовремя остановили, но ребята все равно пострадали. У двух девочек, как я поняла, были просто ушибы, они больше испугались, а мальчику сильнее досталось. Надеюсь, после этого инцидента устроят проверку во всем парке. Все аттракционы там старье. Пару лет назад на аттракционе «Космодром» авария случилось, и вот опять.

Похожий случай был в прошлом году в Подмосковье. Дети катались на карусели «Весёлая волна», Карусель «Весёлая волна» заходила на очередной круг, когда внезапно один из вагончиков потерял сцепку с полозьями и вылетел.