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В Ейске трое детей пострадали из-за неисправного аттракциона

В Ейске трое детей пострадали из-за неисправного аттракциона

Автор:
05 мая 2024 19:50
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Ейск   аттракцион   дети   парк   травмы   
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Сообщают, что прокуратура начала проверку инцидента.

В парке Поддубного в Ейске случилось ЧП: у аттракциона «Лавица» отказали удерживающие устройства и дети едва не вылетели.

Пострадало трое ребятишек им 10-12 лет. У всех ушибы и ссадины. Один из них в больнице, остальных отпустили домой.

По словам очевидцев, это не первый инцидент с аттракционами:

На самом деле было очень страшно. Мы гуляли с семьёй в парке, когда это началось. Железный поручень, который должен был удерживать детей начал просто шататься. Аттракцион вовремя остановили, но ребята все равно пострадали. У двух девочек, как я поняла, были просто ушибы, они больше испугались, а мальчику сильнее досталось. Надеюсь, после этого инцидента устроят проверку во всем парке. Все аттракционы там старье. Пару лет назад на аттракционе «Космодром» авария случилось, и вот опять.

Похожий случай был в прошлом году в Подмосковье. Дети катались на карусели «Весёлая волна»,  Карусель «Весёлая волна» заходила на очередной круг, когда внезапно один из вагончиков потерял сцепку с полозьями и вылетел.

Пострадало двое 15-летних девочек: у одной сотрясение мозга, у второй - перелом плеча. А прокуратура тогда завела уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Метки: Видео   Ейск   аттракцион   дети   парк   травмы   
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1  комментарий
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GROMOZEKA Час назад
Когда гуляю с детьми, смотрю на эти аттракционы и ужас берет.
Такая рухлядь, изготовленная ещё при царе горохе
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