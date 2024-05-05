В Уфе юный пироманьяк собрал все письма, квитанции и сжёг их прямо в подъезде

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Обошлось без серьёзных последствий. Видимо, мальчика после такого «огненного представления» дома ждали серьёзный разговор с родителями и ремень.
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Метки: Видео Уфв квитанция пироманьяк письма почтовый ящик сжег
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все же помнят к х*уям сгоревшие почтовые ящики, кнопки лифтов, спички с ваткой на потолке, копченые надписи на лестницах ?