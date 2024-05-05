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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1397 постов • 58 подписчиков подписаться
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В Уфе юный пироманьяк собрал все письма, квитанции и сжёг их прямо в подъезде

В Уфе юный пироманьяк собрал все письма, квитанции и сжёг их прямо в подъезде

Автор:
05 мая 2024 10:36
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Уфв   квитанция   пироманьяк   письма   почтовый ящик   сжег   
1258
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Обошлось без серьёзных последствий. Видимо, мальчика после такого «огненного представления» дома ждали серьёзный разговор с родителями и ремень.

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Метки: Видео   Уфв   квитанция   пироманьяк   письма   почтовый ящик   сжег   
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5  комментариев
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742
Алексей Саушкин 2 часа назад
- Ремень давно по .опе плачет !
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79k
Viktor 44 минуты назад
Да мальчик просто дебил!
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53
Al Di 57 минут назад
При Сталине такого не было.
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4k
poбт 57 минут назад
ну это еще по божески

все же помнят к х*уям сгоревшие почтовые ящики, кнопки лифтов, спички с ваткой на потолке, копченые надписи на лестницах ?
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61k
turyst Час назад
Помогал людям, как мог.

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Musteline
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