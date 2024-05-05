FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16731 пост • 1710 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Деликатная проблема с собакой

Деликатная проблема с собакой

Автор:
05 мая 2024 08:58
Сообщество : Животные
Метки: Видео   говно   животные   забавно   лоток   ошейник   собака   
1547
1
1

Собака постоянно лакомилась фекалиями из кошачьего лотка, что заставило её хозяина установить автоматические двери, преграждающие доступ к туалету.

Дверь закрывается по сигналу, приходящему с ошейника питомца.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   говно   животные   забавно   лоток   ошейник   собака   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
banzai7 2 часа назад
Пёсик-говноед.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
9k
alex9845 12 минут назад
У нас собаки также делают.Просто перед кошачьим туалетом ставлю бельевую корзину
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Типа граф Полчаса назад
Фу б.ля
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Евгений Д Час назад
Проще собаку правильно кормить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1865 постов (1578 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

394118



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Это были наши 70-е: атмосфера в уникальных снимках
Это были наши 70-е: атмосфера в уникальных снимках
В Подмосковье активисты прогнали иностранцев с детской площадки
В Подмосковье активисты прогнали иностранцев с детской площадки
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 3 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 3 мая
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая

Лучшие демотиваторы
На вкус как линукс

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#забавно#интересно#автомир#США#СУД#дети#истории#семья
#в мире#Прикол#Китай#автомобили#Юмор#интересное#Россия#драка#собака#отношения
#история#животные#машина#полиция#СССР#подборка#факты#Автовсячина#кот#ученые
Против пса использовали его же "оружие" Против пса использовали его же "оружие" Никакой приватности: как уживаются коты и собаки в одной семье Никакой приватности: как уживаются коты и собаки в одной семье Забавные попытки пса добраться до пакета с едой Забавные попытки пса добраться до пакета с едой Одна судьбоносная встреча Одна судьбоносная встреча Пёс точно знает, что нужно хозяину Пёс точно знает, что нужно хозяину

На что жалуетесь?

Вернуться