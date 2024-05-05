Деликатная проблема с собакой

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Собака постоянно лакомилась фекалиями из кошачьего лотка, что заставило её хозяина установить автоматические двери, преграждающие доступ к туалету.
Дверь закрывается по сигналу, приходящему с ошейника питомца.
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