12 вещей, которые получили второй шанс

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Многие люди хотят купить более современные вещи, не подозревая, что они могут продлить срок службы старых предметов, с помощью простой реставрации. Если что-то все еще служит, нет ничего плохого в том, чтобы этим продолжать пользоваться. В этом посте вы увидите старинные вещи, которым хозяева подарили вторую жизнь.
1. Я купил эту сумку Coach на распродаже и восстановил ее с помощью мыла и кондиционера для седел
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Дед не сказал ОТДАЙ после реставрации?
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Теперь от неё иногда можно услышать тихое "игого".