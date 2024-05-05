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12 вещей, которые получили второй шанс

12 вещей, которые получили второй шанс

Автор:
05 мая 2024 22:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Второй   получили   реставрация   старые   шанс   
1517
13

Многие люди хотят купить более современные вещи, не подозревая, что они могут продлить срок службы старых предметов, с помощью простой реставрации. Если что-то все еще служит, нет ничего плохого в том, чтобы этим продолжать пользоваться. В этом посте вы увидите старинные вещи, которым хозяева подарили вторую жизнь.

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Метки: Вещи   Второй   получили   реставрация   старые   шанс   
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7  комментариев
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36k
Teodor 2 часа назад
Комментарий к фото
Почистить от нагара - это реставрация?
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62k
Мойша 36 минут назад
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36k
Teodor Час назад
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А что изменилось то?
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5k
Максим Макашев Час назад
11. Я позаимствовал старинный рубанок у дедушки и решил его восстановить
************************
Дед не сказал ОТДАЙ после реставрации?
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7k
S__D Час назад
Комментарий к фото
с помощью мыла и кондиционера для седел
.
Теперь от неё иногда можно услышать тихое "игого".
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1855 постов (1799 в горячем)

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