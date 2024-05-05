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Умер актёр Бернард Хилл, сыгравший в «Титанике» и «Властелине колец»

Умер актёр Бернард Хилл, сыгравший в «Титанике» и «Властелине колец»

Автор:
05 мая 2024 18:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Бернард Хилл   актер   властелин колец   премия оскар   смерть   титаник   
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Он начал карьеру ещё в 1970-х.

Британский актёр Бернард Хилл родился в Манчестере, в 1944 году. Там же окончил Школу драмы. Стал популярен после роли Йоссера Хьюза в телевизионном сериале «Парни из Блэкстаффа». А фраза его героя: «Дайте нам работу!» стала одним из главных лозунгов во время протестов против правительства Маргарет Тэтчер.

Звёздный час Хилла пришёл после съёмок в «Титанике» - там он сыграл капитана корабля.

Закрепил успех ролью короля Рохана Теодена в трилогии режиссера Питера Джексона «Властелин колец». По этим работам у нас его и знают, а на Западе он был довольно популярен.

Хилл - единственный актёр, сыгравший сразу в 2 фильмах, получивших 11 «Оскаров».

Сегодня он скончался в возрасте 79 лет. Причины смерти не уточняются.

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Метки: Бернард Хилл   актер   властелин колец   премия оскар   смерть   титаник   
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6  комментариев
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18k
GROMOZEKA 18 минут назад
Хороший актер
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Алексей 2 минуты назад
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945
Ринат Фамутдинов 3 минуты назад
Жаль!!! Мир ему долгий!!!
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672
Павел 4 минуты назад
Если бы умер учёный, который не успел сделать открытие, я бы огорчило больше
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7k
мемфрид 7 минут назад
Теодена он отлично сыграл, другого актера на место короля и придумать сложно
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2880 постов (2833 в горячем)

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