Умер актёр Бернард Хилл, сыгравший в «Титанике» и «Властелине колец»

Британский актёр Бернард Хилл родился в Манчестере, в 1944 году. Там же окончил Школу драмы. Стал популярен после роли Йоссера Хьюза в телевизионном сериале «Парни из Блэкстаффа». А фраза его героя: «Дайте нам работу!» стала одним из главных лозунгов во время протестов против правительства Маргарет Тэтчер.