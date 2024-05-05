Умер актёр Бернард Хилл, сыгравший в «Титанике» и «Властелине колец»

Он начал карьеру ещё в 1970-х.
Британский актёр Бернард Хилл родился в Манчестере, в 1944 году. Там же окончил Школу драмы. Стал популярен после роли Йоссера Хьюза в телевизионном сериале «Парни из Блэкстаффа». А фраза его героя: «Дайте нам работу!» стала одним из главных лозунгов во время протестов против правительства Маргарет Тэтчер.
Звёздный час Хилла пришёл после съёмок в «Титанике» - там он сыграл капитана корабля.
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Закрепил успех ролью короля Рохана Теодена в трилогии режиссера Питера Джексона «Властелин колец». По этим работам у нас его и знают, а на Западе он был довольно популярен.
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Сегодня он скончался в возрасте 79 лет. Причины смерти не уточняются.
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