Айтишный юмор: самоирония и чернуха

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Эти шутки поймут не только ИТ-специалисты, но и простые обыватели. Конечно здесь есть своя специфика, но именно она и добавляют такому юмору особый шарм!
1. Странно, что нет пункта «Купается в деньгах и ищет маленькую ошибку, из-за которой ничего не работает»
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