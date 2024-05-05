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Айтишный юмор: самоирония и чернуха

Айтишный юмор: самоирония и чернуха

Автор:
05 мая 2024 21:57
Сообщество : Юмор
Метки: it   Прикол   Программист   Юмор   айтишник   смех   
1418
15

Эти шутки поймут не только ИТ-специалисты, но и простые обыватели. Конечно здесь есть своя специфика, но именно она и добавляют такому юмору особый шарм!

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Метки: it   Прикол   Программист   Юмор   айтишник   смех   
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5  комментариев
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89k
Taras Kozalupko 37 минут назад
110% это сильно
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5k
dangora 17 секунд назад
Комментарий к фото
Сипипист?
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5k
dangora 7 минут назад
Комментарий к фото
10%+40%+60%.. это точно айтишник писал?
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3k
Victor Полчаса назад
10%+40%+60%=110%, а не 100%. Понятно чего не работает.
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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1037 постов (1083 в горячем)

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