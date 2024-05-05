Министр экономики не смог разбить бутылку шампанского о борт

Министр экономики страны Роберт Хабек при помощи специального механизма попытался по традиции разбить бутылку шампанского о борт корабля Однако все его потуги потерпели фиаско. Упрямая бутылка совершенно не желала разбиваться.

После серии неудач, помощниками министра было предложено ему прибегнуть к более традиционному способу. Бутылка покорилась только после того, как была взята в руки и как следует шлепнута о борт судна.