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Министр экономики не смог разбить бутылку шампанского о борт

Министр экономики не смог разбить бутылку шампанского о борт

Автор:
05 мая 2024 08:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Роберт Хабек   борт   бутылка шампанского   конфуз   министр экономики   спуск судна на воду.   
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Министр экономики Германии и вице-канцлер Роберт Хабек попал в курьёзную ситуацию во время церемония спуска на воду корабля - он несколько раз пытался разбить бутылку шампанского, но все усилия были тщетными.


Министр экономики страны Роберт Хабек при помощи специального механизма попытался по традиции разбить бутылку шампанского о борт корабля Однако все его потуги потерпели фиаско. Упрямая бутылка совершенно не желала разбиваться.


После серии неудач, помощниками министра было предложено ему прибегнуть к более традиционному способу. Бутылка покорилась только после того, как была взята в руки и как следует шлепнута о борт судна.

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Метки: Видео   Роберт Хабек   борт   бутылка шампанского   конфуз   министр экономики   спуск судна на воду.   
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11  комментариев
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25k
Shtoppi 2 часа назад
долбанный клоун. лох - это судьба.
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6k
Maldini Полчаса назад
Тот самый момент когда тяжелее шариковой ручки и своего хера ничего в жизни не поднимал. Дистрофик рукожопый
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18k
GROMOZEKA 47 минут назад
Так самое интересное, что они даже не о борот её разбивают.
Видимо опасаются пробоины от бутылки

Немецкое качество, что тут скажешь…..
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9k
Alex 52 минуты назад
Херовая примета. Скоро потонет.
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79k
Viktor Час назад
Ой плохой это признак, ой плохой!

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7k
Евгений Д Час назад
Шедевральная конструкция !
Хорошо что веревочку привязали к бутылке
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803
МИХАН 2 часа назад
Затонет судно или скорее всего его утопят Русские !!!
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12k
Ligov 2 часа назад
Какое качественное стекло для бутылок немцы делают.)
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
мог бы еще бабу одноглазой оставить осколком случайно..
*эту конструкцию наверно изобрели на заводе БМВ за лям евро..а деньги на карман)
**шип приварить мозгов не хватило инженерам)
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Alove_Roleen
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1865 постов (1578 в горячем)

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