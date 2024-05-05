Министр экономики не смог разбить бутылку шампанского о борт

Министр экономики Германии и вице-канцлер Роберт Хабек попал в курьёзную ситуацию во время церемония спуска на воду корабля - он несколько раз пытался разбить бутылку шампанского, но все усилия были тщетными.
Министр экономики страны Роберт Хабек при помощи специального механизма попытался по традиции разбить бутылку шампанского о борт корабля Однако все его потуги потерпели фиаско. Упрямая бутылка совершенно не желала разбиваться.
После серии неудач, помощниками министра было предложено ему прибегнуть к более традиционному способу. Бутылка покорилась только после того, как была взята в руки и как следует шлепнута о борт судна.
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Видимо опасаются пробоины от бутылки
Немецкое качество, что тут скажешь…..
Хорошо что веревочку привязали к бутылке
*эту конструкцию наверно изобрели на заводе БМВ за лям евро..а деньги на карман)
**шип приварить мозгов не хватило инженерам)