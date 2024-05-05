В Иркутске спортзал бойцов ММА залили водой, а награды атлетов измазали навозом

Боец ММА Дмитрий Хамиев открыл зал в Иркутске. Там тренировались местные атлеты, туда же приносили награды, завоёванные на соревнованиях. Так и шло, пока не появился недоброжелатель. И свёл счёты с владельцем зала.

Инцидент был 3 мая. Мужчина в маске пробрался в зал ночью (открыл замок ключом) и 1,5 часа крушил там всё, до чего мог дотянуться: изрисовал стены, порезал экипировку и измазал навозом завоёванные медали и статуэтки. Его он притащил с собой в рюкзаке.

Потом включил воду, устроил потоп и скрылся. Но успел оставить послание на стене.