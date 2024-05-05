В Иркутске спортзал бойцов ММА залили водой, а награды атлетов измазали навозом

Предварительный ущерб составил 800 тысяч рублей.
Боец ММА Дмитрий Хамиев открыл зал в Иркутске. Там тренировались местные атлеты, туда же приносили награды, завоёванные на соревнованиях. Так и шло, пока не появился недоброжелатель. И свёл счёты с владельцем зала.
Инцидент был 3 мая. Мужчина в маске пробрался в зал ночью (открыл замок ключом) и 1,5 часа крушил там всё, до чего мог дотянуться: изрисовал стены, порезал экипировку и измазал навозом завоёванные медали и статуэтки. Его он притащил с собой в рюкзаке.
Потом включил воду, устроил потоп и скрылся. Но успел оставить послание на стене.
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Порезал все боксерские мешки, борцовские чучела, пневматические груши и маты, всю мою экипировку и экипировку ребят, лапы, пэды - всё теперь непригодно для тренировок. Сломал канализационную трубу, и в течение 12 часов это всё бежало на ковер. Включил душевые и затопил всё вокруг.
Как только таких людей земля носит: лишить зала около 100 детей, забрать у меня мою душу, ведь кто давно рядом со мной, знает, сколько сил и средств было вложено в это помещение, и знает, как я отношусь к своей работе. Нужно всё начинать сначала, всё восстанавливать, без слёз и не скажешь, - прокомментировал это Дмитрий Хамиев.
Сумма ущерба - 800 тысяч рублей. А вандалом уже занимаются силовики.
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