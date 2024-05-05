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В Иркутске спортзал бойцов ММА залили водой, а награды атлетов измазали навозом

В Иркутске спортзал бойцов ММА залили водой, а награды атлетов измазали навозом

Автор:
05 мая 2024 21:53
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Иркутск   вандал   мма   потоп   спортзал   
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Предварительный ущерб составил 800 тысяч рублей.

Боец ММА Дмитрий Хамиев открыл зал в Иркутске. Там тренировались местные атлеты, туда же приносили награды, завоёванные на соревнованиях. Так и шло, пока не появился недоброжелатель. И свёл счёты с владельцем зала.

Инцидент был 3 мая. Мужчина в маске пробрался в зал ночью (открыл замок ключом) и 1,5 часа крушил там всё, до чего мог дотянуться: изрисовал стены, порезал экипировку и измазал навозом завоёванные медали и статуэтки. Его он притащил с собой в рюкзаке.

Потом включил воду, устроил потоп и скрылся. Но успел оставить послание на стене.

Порезал все боксерские мешки, борцовские чучела, пневматические груши и маты, всю мою экипировку и экипировку ребят, лапы, пэды - всё теперь непригодно для тренировок. Сломал канализационную трубу, и в течение 12 часов это всё бежало на ковер. Включил душевые и затопил всё вокруг.

Как только таких людей земля носит: лишить зала около 100 детей, забрать у меня мою душу, ведь кто давно рядом со мной, знает, сколько сил и средств было вложено в это помещение, и знает, как я отношусь к своей работе. Нужно всё начинать сначала, всё восстанавливать, без слёз и не скажешь, - прокомментировал это Дмитрий Хамиев.

Сумма ущерба - 800 тысяч рублей. А вандалом уже занимаются силовики.

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Метки: Видео   Иркутск   вандал   мма   потоп   спортзал   
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6  комментариев
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657
tokol 22 минуты назад
У нас одни бойцы мма вокруг...пару раз сходили на тренировку и сразу крутые, можно на улице фулюганить... рассадник беспредела и безнаказанности. Всю историю расскажите, а то однобоко выгдит.
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6
Rtd 24 секунды назад
Анатомия нокаута. Видео на ютуб. Они там все отшибленные
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42k
Бабай 4 минуты назад
Рассадник братух-борцух? Хотя зачем водой заливать было? Бензину меньше потребовалось бы.
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1k
Уходим отсюда 7 минут назад
Мма дичь, недалеко от гладиаторских боёв ушли..
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5k
@nners 15 минут назад
Как-то жили мы без этих тренировочных баз этнических банд, и не горевали от их отсутствия.
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12k
Дмитрий 55 минут назад
Даже не знаю. Стоило так из-за второго место расстраиваться то?
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August
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