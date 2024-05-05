Группа леди-боев избила мужчину в Таиланде

FISHKINET
Первое в мире «лекарство для роста зубов» будет испытано в Японии с сентября 2024 года Первое в мире «лекарство для роста зубов» будет испытано в Японии... В Бурятии аномалия уничтожила опоры ЛЭП, рассчитанные на 50 лет В Бурятии аномалия уничтожила опоры ЛЭП, рассчитанные на 50 лет Медсестра из Пенсильвании получила 760 лет тюрьмы Медсестра из Пенсильвании получила 760 лет тюрьмы Как снимали мультфильм про Винни-Пуха: 12 интересных фактов о мультфильме Как снимали мультфильм про Винни-Пуха: 12 интересных фактов о... Каршеринг улетел в котлован во время погони в Московском районе Каршеринг улетел в котлован во время погони в Московском районе Маршал-притворщик и его методика удава Маршал-притворщик и его методика удава "Милиция нас бережёт!": в краснодарской станице банда цыган больше года занимается беспределом "Милиция нас бережёт!": в краснодарской станице банда цыган больше... Работорговец: в Кирове задержали уроженца Узбекистана, скрывавшегося в РФ от правосудия Работорговец: в Кирове задержали уроженца Узбекистана,... Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Нет моста - нет проблем Нет моста - нет проблем Майский жук: что вытворяет этот жук, пока никто не видит? Майский жук: что вытворяет этот жук, пока никто не видит? Полиция скрутила пранкера тыкающего микрофон под нос лошади Королевской гвардии Полиция скрутила пранкера тыкающего микрофон под нос лошади... Мечты сбываются: 70-летний дедушка впервые увидел море Мечты сбываются: 70-летний дедушка впервые увидел море Парень показал чудеса гибкости Парень показал чудеса гибкости Богатая француженка завещала всё своё состояние горничной Богатая француженка завещала всё своё состояние горничной Будни Парагвая: на местном матче спецназ открыл стрельбу в сторону футболистов, которые погнались за судьёй Будни Парагвая: на местном матче спецназ открыл стрельбу в сторону... 15 необычных происшествий, участникам которых не позавидуешь 15 необычных происшествий, участникам которых не позавидуешь Немцы нашли в Польше клад по старой дедушкиной карте Немцы нашли в Польше клад по старой дедушкиной карте
Главная > Видео
Группа леди-боев избила мужчину в Таиланде

Группа леди-боев избила мужчину в Таиланде

Автор:
05 мая 2024 08:09
Метки: Видео   Таиланд   драка   конфликт   леди-бой   трансы   умора   
2267
1
1

Выпивший турист сам спровоцировал конфликт, а затем и вовсе попытался наехать на них мопедом, но был с позором изгнан разъяренными леди-боями.

У этих дамочек точно есть яйца.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   Таиланд   драка   конфликт   леди-бой   трансы   умора   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Shtoppi 2 часа назад
боевые тайские пЕтухи в действии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Алексей 4 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Maldini Полчаса назад
Не оПЕСДюлили а отХY9lрили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
alex9845 40 минут назад
А почему ледибои?Там и обычных леди пруд пруди на улицах работает.Как по мне так это явно женщины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Feathery 43 минуты назад
ОН хотел присунуть одной "девушке", но ему чуть не присунули все остальные "девушки"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Роман 53 минуты назад
Судя по тому как они оперативно вооружились каблуками у них есть своя школа боевых искусств ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Вадик Бондаренко Час назад
Что эти *идоры себе позволяют)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Андрей Ма-С Час назад
Вот они!!!! Настоящие боевые пи@орасы!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
430
сергей миронов Час назад
Отпидарасили!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
дормидонт Час назад
Мало втащили! Не нравятся эти представители, ну и не трогай их. Хрена ли ты полез на их улицу и качаешь права?
Я их тоже не понимаю и к ним абсолютно равнодушен, но кто я такой чтобы их осуждать? Живут свей жизнью и бог с ними.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
569
2023 Час назад
Это не честно. Если они продают себя как тёлки, то и вести себя они должны как тёлки, им следует визжать, заламывать трагически руки и размазывать помаду по мордашкам. Ну как так то, должны же соблюдаться основополагающие правила поведения проституток.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
BiZ 2 часа назад
боевые крокодилы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Alex 2 часа назад
Бггг, в белом план такой - Ща, пождите, я ему втащу!!!! только шпильки сниму.......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
alertol 2 часа назад
Наличие мужской физиологии у тайских девушек, в данном случае было плюсом... Не думал что когда-то так скажу...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1865 постов (1578 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

394118



Другие посты автора
Популярное
"Ты козёл!": в Севастополе бородач ударил ногой девушку, отказавшуюся петь кавказские песни
"Ты козёл!": в Севастополе бородач ударил ногой девушку, отказавшуюся петь кавказские...
Пожалуй, хватит на сегодня интернета: шок-контент начала мая
Пожалуй, хватит на сегодня интернета: шок-контент начала мая
Набирающие популярность
Гибель крейсера «Эдинбург» и мифы о ленд-лизе
Гибель крейсера «Эдинбург» и мифы о ленд-лизе
"Ну - погоди!" в разных стилях
"Ну - погоди!" в разных стилях
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая

Лучшие демотиваторы
На вкус как линукс

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#забавно#интересно#автомир#США#СУД#дети#истории#семья
#в мире#Прикол#Китай#автомобили#Юмор#интересное#Россия#драка#собака#отношения
#история#животные#машина#полиция#СССР#подборка#факты#Автовсячина#кот#ученые
В Ставропольском крае толпа цыган избила мужчину, возмутившегося громкой музыкой В Ставропольском крае толпа цыган избила мужчину, возмутившегося громкой музыкой В Южно-Сахалинске мужчина набросился с кулаками на девушку в очереди на заправку и выбил ей зуб В Южно-Сахалинске мужчина набросился с кулаками на девушку в очереди на заправку и выбил ей зуб Бразильские полицейские мгновенно остановили драку на дороге Бразильские полицейские мгновенно остановили драку на дороге "Кто чушпан? Я чушпан": в Уссурийске подростка избили и поставили на колени "Кто чушпан? Я чушпан": в Уссурийске подростка избили и поставили на колени Массовая драка на пакистанской свадьбе попала на видео&nbsp; Массовая драка на пакистанской свадьбе попала на видео 

На что жалуетесь?

Вернуться