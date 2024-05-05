Группа леди-боев избила мужчину в Таиланде

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Выпивший турист сам спровоцировал конфликт, а затем и вовсе попытался наехать на них мопедом, но был с позором изгнан разъяренными леди-боями.
У этих дамочек точно есть яйца.
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Я их тоже не понимаю и к ним абсолютно равнодушен, но кто я такой чтобы их осуждать? Живут свей жизнью и бог с ними.