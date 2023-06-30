Трейлер фильма "Время расплаты" (2023)

Том Моран — детектив, которому нечего терять. Он смертельно болен и настроен уйти в отставку с максимальной пользой для своей семьи — погибнуть на службе. Он связывается с опасными людьми, чтобы подстроить собственную смерть, однако впутывается в еще более глубокий заговор. Оказывается, не только он мечтает использовать систему: верхушка полиции также замешана в грязных делах.
Теперь у Тома просто нет выбора: перед смертью он должен сделать нечто действительно важное для города и закона.
Страна: США
Жанр: триллер, боевик
Дата выхода в России: 29 июня 2023
В ролях: Мэл Гибсон, Кейт Босворт, Доминик Пёрселл, Ариэль Рэйсин, Эрик Вальдес, Расселл Ричардсон, Джон Линдстрём, Джон Кассини, Ник Стал, Мэнни Эрнандес, Дианна Камачо, Шакан Льюис, Майкл Кэйчек, Камила Савия, Андреа Амбреу, Меган Спайсер, Гэбриел Вилл
Режиссер: Майкл Обловитц
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