В Калининграде турист из Москвы забрался на карниз музея и лёг там спать

Как установили правоохранители, отдыхающий приехал из Москвы. Мужчина забрался на историческое здание биржи Кенигсберга, в котором в настоящее время базируется музей, затем, уединившись на карнизе, начал выпивать, после чего сладко, но небезопасно уснул.

Через некоторое время мужчину заметили прохожие и вызвали полицию. Сотрудник МВД аккуратно пробрался по краю карниза и помог гостю города спуститься на землю.