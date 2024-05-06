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В Калининграде турист из Москвы забрался на&nbsp;карниз музея и&nbsp;лёг там спать

В Калининграде турист из Москвы забрался на карниз музея и лёг там спать

Автор:
06 мая 2024 22:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Калининград   Москвич   карниз   музей   полиция   турист   
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В Калининграде полицейским пришлось снимать туриста с карниза областного музея изобразительных искусств. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В Калининграде турист заснул на карнизе музея изобразительных искусств, а проснулся уже знаменитым.

Как установили правоохранители, отдыхающий приехал из Москвы. Мужчина забрался на историческое здание биржи Кенигсберга, в котором в настоящее время базируется музей, затем, уединившись на карнизе, начал выпивать, после чего сладко, но небезопасно уснул.

Через некоторое время мужчину заметили прохожие и вызвали полицию. Сотрудник МВД аккуратно пробрался по краю карниза и помог гостю города спуститься на землю.

В МВД рассказали, что, по словам москвича, причиной происшествия стала несчастная любовь и свидание, которое пошло совсем не по плану. Мужчина поссорился с девушкой, после чего выпил бутылку шампанского и решил переночевать прямо на карнизе, и толко каким-то чудом не упал.

Видимо, у Бог и полиции на него были другие планы)

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Метки: Калининград   Москвич   карниз   музей   полиция   турист   
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Алексей Час назад
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Миша 9 минут назад
Какой пошлый человек, разве можно так напиваться одной бутылкой шампанского! Но его жиза достала и на карнизе.
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2k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
накуя дебилов снимать?
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1468 постов (1397 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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