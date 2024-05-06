В Калининграде турист из Москвы забрался на карниз музея и лёг там спать

В Калининграде полицейским пришлось снимать туриста с карниза областного музея изобразительных искусств. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
В Калининграде турист заснул на карнизе музея изобразительных искусств, а проснулся уже знаменитым.
Как установили правоохранители, отдыхающий приехал из Москвы. Мужчина забрался на историческое здание биржи Кенигсберга, в котором в настоящее время базируется музей, затем, уединившись на карнизе, начал выпивать, после чего сладко, но небезопасно уснул.
Через некоторое время мужчину заметили прохожие и вызвали полицию. Сотрудник МВД аккуратно пробрался по краю карниза и помог гостю города спуститься на землю.
В МВД рассказали, что, по словам москвича, причиной происшествия стала несчастная любовь и свидание, которое пошло совсем не по плану. Мужчина поссорился с девушкой, после чего выпил бутылку шампанского и решил переночевать прямо на карнизе, и толко каким-то чудом не упал.
Видимо, у Бог и полиции на него были другие планы)
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