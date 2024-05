Худшая певица в мире, покорившая Америку

Нет смысла сравнивать её с сегодняшними "певцами" и "певицами" с тремя нотами, в которые они еле попадают. Флоренс Дженкинс, обладая полнейшим отсутствием каких-либо способностей к песнопению, обрела сногсшибательный успех без грамотного пиара, фонограммы, подчищенного звука и наложенных эффектов. Да, это был не совсем тот успех, который она имела в виду, но у неё были фанаты, она была счастлива и делала счастливыми своих близких. Которых было не так уж много.

И есть ли разница, кем она была при этом: паяцем или же оперной певицей? Она такая была одна.

"People may say I can't sing, but no one can ever say I didn't sing."