Худшая певица в мире, покорившая Америку

В 1868 году в семье одного состоятельного промышленника родилась Флоренс Фостер Дженкинс. С самого детства прекрасное создание тяготело к музыке и очень хотела петь и играть на фортепиано. И всё бы ничего, но когда Флоренс рождалась, то роды принимал медведь, который уронил малышку и оттоптал ей оба уха. У неё было полнейшее отсутствие голоса, слуха и чувства ритма.





Флоренс не обращала внимания на то, что все преподаватели фортепиано, приходившие к ней с семи лет, отказывались хоть как-то взаимодействовать с ученицей. Отойдя от шока они подходили к родителям и категорически утверждали, что их доченька может стать кем угодно, но только не певицей. Одну, правда, смогли уговорить и она, за большие деньги, внушила Флоренс, что она талантливая исполнительница.

Девочка никем другим себя видеть не хотела, а после школы даже сбежала от своих родителей под руку с будущим мужем в Нью-Йорк, когда папенька отказался оплатить её обучение музыке.