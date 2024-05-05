До одного из самых главных праздников страны осталось буквально 4 дня.
В преддверии праздника в Госдуме напомнили о недопустимости халатного отношения к символу воинской славы в России. Серьезные штрафы, вплоть до лишения свободы на 5 лет, грозят и тем, кто в компании друзей решит ради хайпа в интернет вложить видео с осквернением ленты.
Ленту рекомендовано носить на груди, а вот привязывать ее к машинам, собакам, сумкам и прочим не самым удачным предметам строго не рекомендуется.
«Мы призываем носить георгиевскую ленту с уважением. Лучшее место для нее — на груди у самого сердца. Мы не рекомендуем ношение символа воинской славы на теле ниже уровня локтя, на сумках, животных и снаружи автомобилей» — заявила депутат Госдумы Ольга Занко.
С 2022 года георгиевская лента приравнена к символам воинской славы.
В соответствии с действующим законодательством за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от трех до пяти миллионов рублей, физлицу — до трех миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.
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Можно наклеить наклейку - это вполне нормально
Еще дико смотрелось, когда подвязывали к лямке сумки или рюкзака
А заодно, как можно дискредитировать ВС РФ, не говоря ни слова об армии.
Сорян, недочитал. Кара предполагается только за публичность, непублично ее можно выбросить в одном пакете с презервативами.
А вообще, прикольно. Лет 10 назад можно было поиметь проблем за белую ленточку. Потом проблемы начала приносить радужная ленточка. И теперь проблем можно поиметь за ношение георгиевской ленточки. Это не так плохо на самом деле. Георгиевской ленты скорее всего станет тупо меньше. Это такая штука неоднозначная. Такая же как эти георгиевские подтяжки с американским орлом.
Я патентованный и лицензированный ольгинский бот.
И как патентованный и лицензированный ольгинский бот я такое не одобряю. Такие правила - это отзеркаливание западенских наказаний за ношение георгиевской ленточки. Это политический фетишизм.
Не надо делать из георгиевской ленточки фетиш. Грубо говоря, надо воспитывать а не наказывать. Надо воспитывать бережное и трепетное отношение к памяти предков а не страх перед наказанием на неправильное ношение георгиевской ленточки.
В детстве воспитание осуществляется через комбинацию из слов и шлепанья по попе, что довольно эффективно, чем просто слова
Очень сложно доходчиво объяснить человеку как надо носить и в чем смысл Георгиевской ленты, особенно когда он не хочет этого знать или намеренно действует вопреки. Гораздо проще отшлепать и повесить правильно
А вот детям правильное отношение к жизни, в том числе и к социальным символам должны задать родители и социум. И - да - иногда с помощью ремня.
И если всё будет сделано правильно, административно-уголовные меры по поводу оскорбления георгиевской ленточки или Вечного огня не понадобятся.
С другой стороны, во всём нужен здравый смысл. И поэтому, если я против наказания на неправильное ношение георгиевской ленточки, тем не менее я всецело поддерживаю наказание за оскорбление Вечного огня. Но при этом, всё-таки не расстрел. Наказание должно быть разумно выверено. Общественные работы и штраф - именно то, что нужно. Дураки поймут, что потеряют деньги время, которое они могли бы потратить для себя.
Скорее всего за ленту сначала будет устное внушение, если не понимает, то просто штрафовать, но если найдется упертый имбецил, который намеренно будет постоянно подвязывать ленту вместо шнурков, то наказание, естественно, станет серьезнее. Не вижу в этом ничего плохого
Осквернять нельзя.
Дайте четкий перечень, что можно, а что нельзя.
А то "мы не рекомендуем".
А то начнётся сейчас очередная "охота на ведьм".
Нормальный человек и так осквернять не будет, ему это даже в голову не придёт.
Это память и уважение.
А то некоторые из этого "моду" сделали. Аксессуар.
Вот из-за этого и проблемы.
Когда не от чистого сердца, не от души, а просто "модно, как все", а то и по указке местечкового начальства.
Разрешено это, это и вот это.
Запрещено вот это, то, и вон то, тоже.
А у них "мы не рекомендуем".
Зы. Тут в рамках подготовки к бессмертному полку сыном, накопали куча информации про прадеда. Правда корали месяца полтора. Это я. К чему. Нежели хренью страдать и рассказывать взрослым мужикам как им ленту носить и во что одеваться, лучше бы историю изучали своей семьи и страны. А то спросишь у ура-патриота что-нибудь из истории а он ни бэ, ни мэ.
Всему свое время
Т.е. если я её буду сдирать я попаду под статью или нет? А если я буду с ней ездить я тоже попаду под статью?
Главное чтобы в ваших действиях не было глумления
Например, пойти в сервис и удалить наклейку - норм
изрисовать наклейку похабными надписями - не норм
демонстративно уничтожать наклейку - не норм
Т.е. нужно понимать какой смысл сами вкладываете: видите в этом наклейку или же символ, исходя из этого и корректируйте свои действия