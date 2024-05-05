За осквернение георгиевской ленты будут штрафовать

В преддверии праздника в Госдуме напомнили о недопустимости халатного отношения к символу воинской славы в России. Серьезные штрафы, вплоть до лишения свободы на 5 лет, грозят и тем, кто в компании друзей решит ради хайпа в интернет вложить видео с осквернением ленты.

Ленту рекомендовано носить на груди, а вот привязывать ее к машинам, собакам, сумкам и прочим не самым удачным предметам строго не рекомендуется.