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За осквернение георгиевской ленты будут штрафовать

За осквернение георгиевской ленты будут штрафовать

Автор:
05 мая 2024 10:15
Сообщество : Жить в России
Метки: 9 мая   Георгиевская лента   Госдума   осквернение   порча   штрафы   
1646
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До одного из самых главных праздников страны осталось буквально 4 дня.

В преддверии праздника в Госдуме напомнили о недопустимости халатного отношения к символу воинской славы в России. Серьезные штрафы, вплоть до лишения свободы на 5 лет, грозят и тем, кто в компании друзей решит ради хайпа в интернет вложить видео с осквернением ленты.


Ленту рекомендовано носить на груди, а вот привязывать ее к машинам, собакам, сумкам и прочим не самым удачным предметам строго не рекомендуется.


«Мы призываем носить георгиевскую ленту с уважением. Лучшее место для нее — на груди у самого сердца. Мы не рекомендуем ношение символа воинской славы на теле ниже уровня локтя, на сумках, животных и снаружи автомобилей»‌‎ — заявила депутат Госдумы Ольга Занко.


С 2022 года георгиевская лента приравнена к символам воинской славы.

В соответствии с действующим законодательством за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от трех до пяти миллионов рублей, физлицу — до трех миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

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Метки: 9 мая   Георгиевская лента   Госдума   осквернение   порча   штрафы   
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55  комментариев
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4k
RaiJu Час назад
Конечно, надо бы было оговорить некоторые породы собак, которые реально участвовали на войне. Я считаю, что служебные собаки, могут носить ленту. Я не зоошиза.
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602
Пчёл 10 минут назад
Ольга Занко на фото с одной фамилией, а на подписи - другая...
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22k
иванов дмитрий 12 минут назад
А если бордюр или лавочку покрасят в эти цвета - это уже до 5 лет?
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1k
Vasiliy Полчаса назад
Фетешисты странные, не доверяю я им. Ещё более странно принимать законы специально для фетишистов. Законы должны быть для людей, граждан страны.
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79k
Viktor Полчаса назад
А вот интересно, если я привяжу её к антенне машины, красиво развевается на ходу (раньше всегда так делал, теперь к нас за это посадят), будет считаться осквернением? У нас в Резекне мужика арестовали за то, что возложил цветы на место снесённого памятника солдатам ВОВ! Ну не дебилизм!?

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165
Аврашалом Маркович Viktor 16 минут назад
В России это не дебилизм, а сброс мусора.
Ссылка youtu.be
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19k
Роберт Шекли 42 минуты назад
Полностью поддерживаю. Это чтобы убрать подобных еванатов
Еще дико смотрелось, когда подвязывали к лямке сумки или рюкзака
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47k
Игорь 45 минут назад
А можно весь список в студию, что можно, и чего нельзя.
А заодно, как можно дискредитировать ВС РФ, не говоря ни слова об армии.
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165
Аврашалом Маркович 46 минут назад
Закон недорабтан - нет "рекомендаций" что делать с лентой если придётся ее выбросить. Куда ее сдавать, снимать с учёта, кому платить утилизационный сбор? Милонову или Гундяеву?
Сорян, недочитал. Кара предполагается только за публичность, непублично ее можно выбросить в одном пакете с презервативами.
А вообще, прикольно. Лет 10 назад можно было поиметь проблем за белую ленточку. Потом проблемы начала приносить радужная ленточка. И теперь проблем можно поиметь за ношение георгиевской ленточки. Это не так плохо на самом деле. Георгиевской ленты скорее всего станет тупо меньше. Это такая штука неоднозначная. Такая же как эти георгиевские подтяжки с американским орлом.
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797
Herr Mannelig 51 минуту назад
то есть в мусор выкидывать её тоже нельзя? сколько же их за жизнь то скопится? а все эти баннеры вдоль дорог тоже нельзя уничтожать, если там какая то ленточа или орден или ещё что то "святое"?
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33k
Ashabad Час назад
Не одобряю.
Я патентованный и лицензированный ольгинский бот.
И как патентованный и лицензированный ольгинский бот я такое не одобряю. Такие правила - это отзеркаливание западенских наказаний за ношение георгиевской ленточки. Это политический фетишизм.
Не надо делать из георгиевской ленточки фетиш. Грубо говоря, надо воспитывать а не наказывать. Надо воспитывать бережное и трепетное отношение к памяти предков а не страх перед наказанием на неправильное ношение георгиевской ленточки.
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61k
turyst Час назад
Вот интересно у нас законы пишут.

Осквернять нельзя.
Дайте четкий перечень, что можно, а что нельзя.
А то "мы не рекомендуем".

А то начнётся сейчас очередная "охота на ведьм".

Нормальный человек и так осквернять не будет, ему это даже в голову не придёт.
Это память и уважение.

А то некоторые из этого "моду" сделали. Аксессуар.
Вот из-за этого и проблемы.
Когда не от чистого сердца, не от души, а просто "модно, как все", а то и по указке местечкового начальства.
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1k
Sigrllin Jalini Час назад
А у нас в Латвии за Георгиевскую ленту - тюрьма. Нацизм во всей своей красе...
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8k
tamin Час назад
В свое время я в церковь пришел. Вот мне там бабки такие не правильно стоишь, не так руки держишь, не туда смотришь, не то шепчешь. Деньги сюда клади и. Т.д. короче сбежал я оттуда и с тех пор церкви я рассматриваю как образец архитектуры. И вот тут сейчас пишут как мне носить ленту? Это вроде как не орден, у которого есть строгий регламент. И не званный ужин у президента. И кому она на машине мешала. Ну ок, обойдусь без георгиевской ленты и полиции нравов. Лучше прадеда помяну добрым словом.
Зы. Тут в рамках подготовки к бессмертному полку сыном, накопали куча информации про прадеда. Правда корали месяца полтора. Это я. К чему. Нежели хренью страдать и рассказывать взрослым мужикам как им ленту носить и во что одеваться, лучше бы историю изучали своей семьи и страны. А то спросишь у ура-патриота что-нибудь из истории а он ни бэ, ни мэ.
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9k
Alex 2 часа назад
Я бы просто в морду бил за это.
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323
Влад 2 часа назад
Интересно, что там насчет изображений..
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323
Влад Роберт Шекли 7 минут назад
Тема не о том,как вижу я,а как видит государство. Точнее - его представители.И хотелось бы знать точно,что разрешено,а что - нет.
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