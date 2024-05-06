65-летняя Мадонна дала самый большой концерт за свою карьеру

На концерт американской певицы Мадонны, состоявшийся на пляже бразильского Рио-де-Жанейро, пришли 1,6 миллиона человек. Об этом сообщает The Guardian.

Это был завершающий концерт мирового тура Celebration, на который вход был бесплатным. По данным издания, посетители заполнили не только пляж Копакабана, но и прилегающие к нему улицы города.

При этом некоторые фанаты занимали места за несколько дней до выступления. В то же время более состоятельные поклонники смотрели концерт с яхт или с балконов квартир упомянутой местности.