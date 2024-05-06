FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8821 пост • 910 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
65-летняя Мадонна дала самый большой концерт за свою карьеру

65-летняя Мадонна дала самый большой концерт за свою карьеру

Автор:
06 мая 2024 08:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Бразилия   Видео   Концерт   Рио-де-Жанейро   в мире   знаменитости   мадонна   
1937
1
1

На бесплатный концерт Мадонны на пляже в Рио-де-Жанейро собралось больше полутора миллиона человек.

На концерт американской певицы Мадонны, состоявшийся на пляже бразильского Рио-де-Жанейро, пришли 1,6 миллиона человек. Об этом сообщает The Guardian.

Это был завершающий концерт мирового тура Celebration, на который вход был бесплатным. По данным издания, посетители заполнили не только пляж Копакабана, но и прилегающие к нему улицы города.

При этом некоторые фанаты занимали места за несколько дней до выступления. В то же время более состоятельные поклонники смотрели концерт с яхт или с балконов квартир упомянутой местности.

Как заявили власти штата и города, на организацию мероприятия было потрачено около 20 миллионов реалов (более 350 миллионов рублей). Оставшиеся расходы покрыли частные инвесторы.

Уточняется, что, по предварительным оценкам, концерт привлек в экономику Рио-де-Жанейро около 300 миллионов реалов (более 5 миллиардов рублей).

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Бразилия   Видео   Концерт   Рио-де-Жанейро   в мире   знаменитости   мадонна   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
MPEG-8 Час назад
Откинем политику.
На Мадонну работают лучшие аранжировщики и ребята по свету, умеют красивое шоу делать, да и сама она выкладывается на 120%, я вот к слову из наших, из попсы, что то не припомню артистов с такой энергией.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
11k
Доктор Полчаса назад
У нас пимадона , у них мадонна ...
Две старые шалавы ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Marlboro Час назад
Была баба, пела... ну нафига лезть политику... теперь кому она нужна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Pioner76 2 часа назад
Концерт прощальный?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Том Сойер 2 часа назад
Старая бл.ядь.... Фу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Андрей 2 часа назад
А когда она обещанные отсосы отдавать будет? ждемс! зря что ли на госуслугах голосовал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3684 поста (3637 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

734600



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали мультфильм про Винни-Пуха: 12 интересных фактов о мультфильме
Как снимали мультфильм про Винни-Пуха: 12 интересных фактов о мультфильме
В Подмосковье активисты прогнали иностранцев с детской площадки
В Подмосковье активисты прогнали иностранцев с детской площадки
Набирающие популярность в сообществах
Барабанщик, ставший звонарём
Барабанщик, ставший звонарём
11 ипостасей культовой фотографии Че Гевары
11 ипостасей культовой фотографии Че Гевары
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#СССР#факты#США#Китай#мальчик#удивительно#дети
#в мире#люди#забавно#машина#Япония#кот#Россия#ЧП
#история#Прикол#Юмор#интересно#полиция#ученые#собака#сарказм
Лошадь причинила ущерб стоматологической клинике Лошадь причинила ущерб стоматологической клинике Танцор уронил Мадонну на концерте Танцор уронил Мадонну на концерте Необычный курьер в Бразилии Необычный курьер в Бразилии Популярная актриса не справилась со смартфоном на Android и оставила фаната без памятного снимка Популярная актриса не справилась со смартфоном на Android и оставила фаната без памятного снимка Корова устроил хаос в толпе на карнавале Корова устроил хаос в толпе на карнавале

На что жалуетесь?

Вернуться