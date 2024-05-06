65-летняя Мадонна дала самый большой концерт за свою карьеру

На бесплатный концерт Мадонны на пляже в Рио-де-Жанейро собралось больше полутора миллиона человек.
На концерт американской певицы Мадонны, состоявшийся на пляже бразильского Рио-де-Жанейро, пришли 1,6 миллиона человек. Об этом сообщает The Guardian.
Это был завершающий концерт мирового тура Celebration, на который вход был бесплатным. По данным издания, посетители заполнили не только пляж Копакабана, но и прилегающие к нему улицы города.
При этом некоторые фанаты занимали места за несколько дней до выступления. В то же время более состоятельные поклонники смотрели концерт с яхт или с балконов квартир упомянутой местности.
Как заявили власти штата и города, на организацию мероприятия было потрачено около 20 миллионов реалов (более 350 миллионов рублей). Оставшиеся расходы покрыли частные инвесторы.
Уточняется, что, по предварительным оценкам, концерт привлек в экономику Рио-де-Жанейро около 300 миллионов реалов (более 5 миллиардов рублей).
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На Мадонну работают лучшие аранжировщики и ребята по свету, умеют красивое шоу делать, да и сама она выкладывается на 120%, я вот к слову из наших, из попсы, что то не припомню артистов с такой энергией.
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