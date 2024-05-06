Жена казахстанского дипломата заявила, что он избивал её и насиловал на протяжении 10 лет

Оказывается, уже много лет женщина с детьми и родственниками находится под угрозой.
Жена советника посольства в ОАЭ Сакена Мамаш обратилась в фон помощи женщинам, пострадавшим от насилия. Карина рассказала, что её избил муж 5 мая. О причине конфликта она не сообщает, только уточняя, что вместе с ней он избил и её сестру, которая приехала в гости в Дубаи.
Карина рассказала, что Сакен не только бил её. Также она заявила о сексуальном насилии, эмоциональном (абьюз), экономическом (ограничивание в деньгах, шантаж), бытовом и домашнем насилии. Всё это можно характеризовать одним словосочетанием - неудачный брак.
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Я Мамаш Карина Госмановна супруга советника посольства в ОАЭ Мамаш Сакен Ташкенбайулы. Заявляю, что подвергаюсь насилию на протяжении 10 лет ... Хочу чтобы моего супруга лишили статуса дипломата и посадили в тюрьму. За все издевательства, что надо мной он совершал, - говорит девушка.
Telegram-канал Кровавая барыня сообщил, что в данный момент официальной открытой информации о дипломатах в Дубае нет. Однако в документах от января 2021 года Мамаш Сакен Ташкенбайулы числится как председатель избирательной комиссии на выборах депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан.
В МИД Казахстана объявили, что отзывают советника посольства в ОАЭ Сакена Мамаш, который, как заявляет его супруга, избивал и насиловал её 10 лет.
«Мы срочно отзываем этого сотрудника в Казахстан. Теперь его делом будут заниматься правоохранительные органы», — передаёт издание ORDA.
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Да насрать на этих обезьянок .