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Жена казахстанского дипломата заявила, что он избивал её и насиловал на протяжении 10 лет

Жена казахстанского дипломата заявила, что он избивал её и насиловал на протяжении 10 лет

Автор:
06 мая 2024 19:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Казахстан   абьюз   дипломат   избиение   интересное   насилие   фото   
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Оказывается, уже много лет женщина с детьми и родственниками находится под угрозой.

Жена советника посольства в ОАЭ Сакена Мамаш обратилась в фон помощи женщинам, пострадавшим от насилия. Карина рассказала, что её избил муж 5 мая. О причине конфликта она не сообщает, только уточняя, что вместе с ней он избил и её сестру, которая приехала в гости в Дубаи.

Карина рассказала, что Сакен не только бил её. Также она заявила о сексуальном насилии, эмоциональном (абьюз), экономическом (ограничивание в деньгах, шантаж), бытовом и домашнем насилии. Всё это можно характеризовать одним словосочетанием - неудачный брак.

Я Мамаш Карина Госмановна супруга советника посольства в ОАЭ Мамаш Сакен Ташкенбайулы. Заявляю, что подвергаюсь насилию на протяжении 10 лет ... Хочу чтобы моего супруга лишили статуса дипломата и посадили в тюрьму. За все издевательства, что надо мной он совершал, - говорит девушка.

Telegram-канал Кровавая барыня сообщил, что в данный момент официальной открытой информации о дипломатах в Дубае нет. Однако в документах от января 2021 года Мамаш Сакен Ташкенбайулы числится как председатель избирательной комиссии на выборах депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан.

В МИД Казахстана объявили, что отзывают советника посольства в ОАЭ Сакена Мамаш, который, как заявляет его супруга, избивал и насиловал её 10 лет.

«Мы срочно отзываем этого сотрудника в Казахстан. Теперь его делом будут заниматься правоохранительные органы», — передаёт издание ORDA.

Источник:

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Метки: Казахстан   абьюз   дипломат   избиение   интересное   насилие   фото   
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8  комментариев
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4k
Lexan Полчаса назад
Новость из серии "уронила сосиску".
Да насрать на этих обезьянок .
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0
aleks 3 минуты назад
Ну на лицо гематомы удары ногами по лицу, Если это правда, Ну это в общем у меня слов нет садить на пожизненное и пусть в 4 стенах сидит и кается всю оставшеюся жизнь.
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21k
Robin Hood 12 минут назад
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2k
Damvrot Hohlam 23 минуты назад
какахи такие какахи
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−4
Василина Damvrot Hohlam 21 минуту назад
казахи твою мать в очело долбили
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18k
GROMOZEKA 42 минуты назад
Ну раз 10 лет терпела, пущщай ещё потерпит.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4994 поста (4779 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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