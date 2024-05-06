Жена казахстанского дипломата заявила, что он избивал её и насиловал на протяжении 10 лет

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Леонардо Ди Каприо поблагодарил правительство Казахстана за восстановление популяции сайгаков

Канье Уэст напал на журналистку после неудобных вопросов о жене, а потом предложил ей деньги

Шестеро афганцев пытались попасть в Европу через границу Сибири с Казахстаном

Бьянка Цензори сбежала от Канье Уэста после того, как он выдал ей список разрешённых продуктов и...

Блогера Даню Милохина избили в Грузии за то, что он заглянул в чужое окно