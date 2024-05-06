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Без России. В Швеции стартует "Евровидение"

Без России. В Швеции стартует "Евровидение"

Автор:
06 мая 2024 23:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Евровидение   Мальмё   Музыка   Россия   Швеция   кнкурс   
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В шведском городе Мальме на арене «Мальме» в 68-й раз раз пройдет международный конкурс песен «Евровидение». Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая.

Собравшийся на шабаш музыкальный праздник паноптикум, как всегда, разнообразен. В российские ТГ-каналы уже попали первые фото и видео, глядя на которые тихо радуешься, что очередная "Песня года" по-европейски пройдет без Киркорова и без России:

Первый и второй полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а финал — 11 числа. Шоу во второй раз состоится на «Мальмё Арене», вмещающей 15,5 тыс. зрителей. Ранее Швеция уже шесть раз принимала у себя международный песенный конкурс, в последний раз — в 2016 году. Вести конкурс будут шведская ведущая Петра Меде и канадская актриса шведского происхождения Малин Акерман.

Всего в «Евровидении»-2024 примут участие 37 стран. В первом полуфинале — 15 участников (в том числе Германия, Швеция и Великобритания), во втором полуфинале — 16 участников (в том числе Франция, Италия и Испания).

В финал выйдут лишь 26 участников (20 лучших из двух полуфиналов, «Большая пятерка» и страна-организатор).

Сейчас по сети активно разлетаются кадры, на которых рэп-исполнительница с Украины Алена Савраненко выходит на сцену в ходе генеральной репетиции, путается в складках костюма и падает на пол. Савраненко быстро поднялась, но ее падение воочию увидели 15 тысяч человек, не считая зрителей тв и интернет-трансляций.

Больше всего хлопот у Швеции, однако, с исполнительницей из Израиля.

Ей приходится отсиживаться там в гостинице под усиленной охраной. Все из-за пропалестинских протестов в городе. Певице запретили участие в любых публичных мероприятиях начиная с 5 мая и до окончания конкурса.

Кроме того, голан пришлось несколько раз менять конкурсную песню. Содержавшиеся в тексте отсылки к нападению боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года были признаны политическими — и, соответственно, нарушающими устав «Евровидения». В итоге вместо запланированного изначально «Октябрьского дождя» Голан исполнит его адаптированную версию «Ураган».

Израильская секретная служба Шабак еще в марте направила своих агентов в Мальме, чтобы на месте оценить условия, в которых будет обеспечиваться безопасность Голан на «Евровидении», и определить, какая охрана ей потребуется. Количество охранников, сопровождающих певицу, не разглашается.

Конкурс "Евровидение" стартует уже завтра. Российские телеканалы не будут транслировать конкурс, однако Европейский вещательный союз проведет прямые трансляции полуфиналов и финала без комментариев на своем официальном YouTube-канале.

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Метки: Евровидение   Мальмё   Музыка   Россия   Швеция   кнкурс   
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7k
Lexx 39 минут назад
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3k
Звёздный странник 5 минут назад
Для меня этот балаган уже давно перестал существовать.
Более того, с самого начала, когда впервые узнал про Евровидение, никогда не считал участников достойными на конкурс, а итоговые результаты безупречными.
Не знаю по каким критериям ведёт жюри отбор участников на конкурс, но их выбор НИ РАЗУ не совпал с моими вкусами. На Ютубе масса талантов, которые в разы лучше.
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2k
integral11 9 минут назад
Извращеновидение.
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5k
Fishki_surfer 12 минут назад
Страх-то какой! Решил вот своими глазами посмотреть на это безобразие:
Ссылка www.youtube.com
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56k
Прораб Полчаса назад
Так блеват и кидат
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1k
Graboid 48 минут назад
на украине наши люди в окопах/танках/пушках .. воюют, мерзнут, гибнут, калечатся ..
а тут какую то херь впаривают .. о чем это ? для чего ? для каких баранов ? зачем мозг засирают ? пусть гейропа подавится своими извратами .. не нас рать ли нам ?
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15k
Александр 54 минуты назад
Они там из чего сцену сколотили??? Мифрил или адамантий? У меня аж монитор подпрыгнул, а сцена выдержала...
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13k
Copycat 56 минут назад
Я это дело не смотрел никогда, часто видел как люди откровенно глумились над некоторыми "артистами" что там выступали

и честно говоря для меня это воспринимается как какое то "шоу уродов\фриков" и я немного недоумевал бы если бы узнал что какой то в моём понимании нормальный исполнитель туда бы поехал
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1468 постов (1397 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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99627



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