Без России. В Швеции стартует "Евровидение"

Больше всего хлопот у Швеции, однако, с исполнительницей из Израиля.

Ей приходится отсиживаться там в гостинице под усиленной охраной. Все из-за пропалестинских протестов в городе. Певице запретили участие в любых публичных мероприятиях начиная с 5 мая и до окончания конкурса.