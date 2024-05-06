Без России. В Швеции стартует "Евровидение"

В шведском городе Мальме на арене «Мальме» в 68-й раз раз пройдет международный конкурс песен «Евровидение». Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая.
Собравшийся на
шабаш музыкальный праздник паноптикум, как всегда, разнообразен. В российские ТГ-каналы уже попали первые фото и видео, глядя на которые тихо радуешься, что очередная "Песня года" по-европейски пройдет без Киркорова и без России:
Первый и второй полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а финал — 11 числа. Шоу во второй раз состоится на «Мальмё Арене», вмещающей 15,5 тыс. зрителей. Ранее Швеция уже шесть раз принимала у себя международный песенный конкурс, в последний раз — в 2016 году. Вести конкурс будут шведская ведущая Петра Меде и канадская актриса шведского происхождения Малин Акерман.
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Всего в «Евровидении»-2024 примут участие 37 стран. В первом полуфинале — 15 участников (в том числе Германия, Швеция и Великобритания), во втором полуфинале — 16 участников (в том числе Франция, Италия и Испания).
В финал выйдут лишь 26 участников (20 лучших из двух полуфиналов, «Большая пятерка» и страна-организатор).
Сейчас по сети активно разлетаются кадры, на которых рэп-исполнительница с Украины Алена Савраненко выходит на сцену в ходе генеральной репетиции, путается в складках костюма и падает на пол. Савраненко быстро поднялась, но ее падение воочию увидели 15 тысяч человек, не считая зрителей тв и интернет-трансляций.
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Больше всего хлопот у Швеции, однако, с исполнительницей из Израиля.
Ей приходится отсиживаться там в гостинице под усиленной охраной. Все из-за пропалестинских протестов в городе. Певице запретили участие в любых публичных мероприятиях начиная с 5 мая и до окончания конкурса.
Кроме того, голан пришлось несколько раз менять конкурсную песню. Содержавшиеся в тексте отсылки к нападению боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года были признаны политическими — и, соответственно, нарушающими устав «Евровидения». В итоге вместо запланированного изначально «Октябрьского дождя» Голан исполнит его адаптированную версию «Ураган».
Израильская секретная служба Шабак еще в марте направила своих агентов в Мальме, чтобы на месте оценить условия, в которых будет обеспечиваться безопасность Голан на «Евровидении», и определить, какая охрана ей потребуется. Количество охранников, сопровождающих певицу, не разглашается.
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Конкурс "Евровидение" стартует уже завтра. Российские телеканалы не будут транслировать конкурс, однако Европейский вещательный союз проведет прямые трансляции полуфиналов и финала без комментариев на своем официальном YouTube-канале.
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Более того, с самого начала, когда впервые узнал про Евровидение, никогда не считал участников достойными на конкурс, а итоговые результаты безупречными.
Не знаю по каким критериям ведёт жюри отбор участников на конкурс, но их выбор НИ РАЗУ не совпал с моими вкусами. На Ютубе масса талантов, которые в разы лучше.
а тут какую то херь впаривают .. о чем это ? для чего ? для каких баранов ? зачем мозг засирают ? пусть гейропа подавится своими извратами .. не нас рать ли нам ?
и честно говоря для меня это воспринимается как какое то "шоу уродов\фриков" и я немного недоумевал бы если бы узнал что какой то в моём понимании нормальный исполнитель туда бы поехал