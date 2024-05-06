Ferrari представила новый суперкар с атмосферным V12 мощностью 830 л.с.

Ferrari утверждает, что 12Cilindri базируется на новом алюминиевом шасси. Суперкар оказался несколько компактнее 812 Superfast и демонстрирует совершенно иной язык дизайна. Облик новинки переполнен отсылками к культовым моделям прошлого. К примеру, обводы передней части с чёрными вставками должны напоминать о 365 GTB/4 Daytona. По мнению создателей, ретромотивы подчёркивают преемственность: переднемоторные спорткары с безнаддувными V12 появились у Ferrari семь десятков лет назад.



Нынешняя итерация атмосферника имеет тот же объём, что и у 812 Competizione, и развивает идентичные 830 л. с., но тяги стало меньше — 678 против 692 Нм. По всей видимости, связано это с необходимостью вписать могучий двигатель в суровые эконормы ЕС. Мотор отличается титановыми шатунами, облегчённым коленвалом, распредвалами с углеродным покрытием и укороченным впускным трактом с изменяемой геометрией. Программное обеспечение двигателя может менять тяговые показатели в зависимости от выбранной передачи для более острых водительских ощущений.



V12, способный раскручиваться до 9500 об/мин, работает с 8-ступенчатым роботом вместо 7-ступенчатой коробки на Ferrari 812. Этот агрегат уже активно применяется на прочих современных моделях Ferrari, а в случае с атмосферником добавление восьмой передачи позволило снизить расход топлива при равномерном движении по магистралям. Новая коробка на 30 % быстрее переключается и доносит до колёс на 12 % больше тяги.



Купе Ferrari 12Cilindri ускорится до 100 км/ч за 2.9 секунды, а 200 км/ч наберёт за 7.9 секунды. Спайдер немного медленнее — 2.95 и 8.2 секунды соответственно. Максимальная скорость обоих составляет 340 км/ч. Устойчивости на высоких скоростях помогает целый комплекс активных аэродинамических элементов, увеличивающих прижимную силу в диапазоне от 60 до 300 км/ч, а охлаждению агрегатов способствует скрупулёзно продуманная система воздуховодов, закрылков и жалюзи. И купе, и спайдер по умолчанию оснащаются управляемыми задними колёсами.



Интерьер Ferrari 12Cilindri имеет почти симметричную архитектуру — кокпиты водителя и пассажира очень похожи. Каждый из них получил свой дисплей, но если диагональ приборной панели составляет 15.6 дюйма, то пассажиру выделили лишь 8.8-дюймовый экран. Тачскрин диагональю 10.25 дюйма установлен в центре и доступен и тому и другому. Руль с ёмкостными кнопками позаимствован у прочих Ferrari. Опционально доступна акустика Burmester — 1600-ваттная система состоит из 15 динамиков.