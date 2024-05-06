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Ferrari представила новый суперкар с атмосферным V12 мощностью 830 л.с.

Ferrari представила новый суперкар с атмосферным V12 мощностью 830 л.с.

Автор:
06 мая 2024 14:44
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Автовсячина   Италия   авто   автомир   автомобили   купе   машина   спайдер   суперкар   
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Автомобиль получил незамысловатое название 12Cilindri с отсылкой на используемый силовой агрегат - атмосферный V12 объёмом 6.5 литра. Автомобиль дебютировал сразу в двух кузовах, купе и спайдер, каждый из которых способен разогнаться до 100 км/ч меньше чем за 3 секунды. Приём предварительных заказов уже открыт. Стоить стартует с отметки 395 000 евро или 39 миллионов рублей по текущему курсу. За открытый кузов попросят доплатить ещё 40 тысяч евро.
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Метки: Ferrari   Автовсячина   Италия   авто   автомир   автомобили   купе   машина   спайдер   суперкар   
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x3matic 43 минуты назад
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Добрый Бабайка
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