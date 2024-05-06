Ferrari представила новый суперкар с атмосферным V12 мощностью 830 л.с.

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Автомобиль получил незамысловатое название 12Cilindri с отсылкой на используемый силовой агрегат - атмосферный V12 объёмом 6.5 литра. Автомобиль дебютировал сразу в двух кузовах, купе и спайдер, каждый из которых способен разогнаться до 100 км/ч меньше чем за 3 секунды. Приём предварительных заказов уже открыт. Стоить стартует с отметки 395 000 евро или 39 миллионов рублей по текущему курсу. За открытый кузов попросят доплатить ещё 40 тысяч евро.
Ferrari утверждает, что 12Cilindri базируется на новом алюминиевом шасси. Суперкар оказался несколько компактнее 812 Superfast и демонстрирует совершенно иной язык дизайна. Облик новинки переполнен отсылками к культовым моделям прошлого. К примеру, обводы передней части с чёрными вставками должны напоминать о 365 GTB/4 Daytona. По мнению создателей, ретромотивы подчёркивают преемственность: переднемоторные спорткары с безнаддувными V12 появились у Ferrari семь десятков лет назад.
Нынешняя итерация атмосферника имеет тот же объём, что и у 812 Competizione, и развивает идентичные 830 л. с., но тяги стало меньше — 678 против 692 Нм. По всей видимости, связано это с необходимостью вписать могучий двигатель в суровые эконормы ЕС. Мотор отличается титановыми шатунами, облегчённым коленвалом, распредвалами с углеродным покрытием и укороченным впускным трактом с изменяемой геометрией. Программное обеспечение двигателя может менять тяговые показатели в зависимости от выбранной передачи для более острых водительских ощущений.
V12, способный раскручиваться до 9500 об/мин, работает с 8-ступенчатым роботом вместо 7-ступенчатой коробки на Ferrari 812. Этот агрегат уже активно применяется на прочих современных моделях Ferrari, а в случае с атмосферником добавление восьмой передачи позволило снизить расход топлива при равномерном движении по магистралям. Новая коробка на 30 % быстрее переключается и доносит до колёс на 12 % больше тяги.
Купе Ferrari 12Cilindri ускорится до 100 км/ч за 2.9 секунды, а 200 км/ч наберёт за 7.9 секунды. Спайдер немного медленнее — 2.95 и 8.2 секунды соответственно. Максимальная скорость обоих составляет 340 км/ч. Устойчивости на высоких скоростях помогает целый комплекс активных аэродинамических элементов, увеличивающих прижимную силу в диапазоне от 60 до 300 км/ч, а охлаждению агрегатов способствует скрупулёзно продуманная система воздуховодов, закрылков и жалюзи. И купе, и спайдер по умолчанию оснащаются управляемыми задними колёсами.
Интерьер Ferrari 12Cilindri имеет почти симметричную архитектуру — кокпиты водителя и пассажира очень похожи. Каждый из них получил свой дисплей, но если диагональ приборной панели составляет 15.6 дюйма, то пассажиру выделили лишь 8.8-дюймовый экран. Тачскрин диагональю 10.25 дюйма установлен в центре и доступен и тому и другому. Руль с ёмкостными кнопками позаимствован у прочих Ferrari. Опционально доступна акустика Burmester — 1600-ваттная система состоит из 15 динамиков.
Нынешняя итерация атмосферника имеет тот же объём, что и у 812 Competizione, и развивает идентичные 830 л. с., но тяги стало меньше — 678 против 692 Нм. По всей видимости, связано это с необходимостью вписать могучий двигатель в суровые эконормы ЕС. Мотор отличается титановыми шатунами, облегчённым коленвалом, распредвалами с углеродным покрытием и укороченным впускным трактом с изменяемой геометрией. Программное обеспечение двигателя может менять тяговые показатели в зависимости от выбранной передачи для более острых водительских ощущений.
V12, способный раскручиваться до 9500 об/мин, работает с 8-ступенчатым роботом вместо 7-ступенчатой коробки на Ferrari 812. Этот агрегат уже активно применяется на прочих современных моделях Ferrari, а в случае с атмосферником добавление восьмой передачи позволило снизить расход топлива при равномерном движении по магистралям. Новая коробка на 30 % быстрее переключается и доносит до колёс на 12 % больше тяги.
Купе Ferrari 12Cilindri ускорится до 100 км/ч за 2.9 секунды, а 200 км/ч наберёт за 7.9 секунды. Спайдер немного медленнее — 2.95 и 8.2 секунды соответственно. Максимальная скорость обоих составляет 340 км/ч. Устойчивости на высоких скоростях помогает целый комплекс активных аэродинамических элементов, увеличивающих прижимную силу в диапазоне от 60 до 300 км/ч, а охлаждению агрегатов способствует скрупулёзно продуманная система воздуховодов, закрылков и жалюзи. И купе, и спайдер по умолчанию оснащаются управляемыми задними колёсами.
Интерьер Ferrari 12Cilindri имеет почти симметричную архитектуру — кокпиты водителя и пассажира очень похожи. Каждый из них получил свой дисплей, но если диагональ приборной панели составляет 15.6 дюйма, то пассажиру выделили лишь 8.8-дюймовый экран. Тачскрин диагональю 10.25 дюйма установлен в центре и доступен и тому и другому. Руль с ёмкостными кнопками позаимствован у прочих Ferrari. Опционально доступна акустика Burmester — 1600-ваттная система состоит из 15 динамиков.
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