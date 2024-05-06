Медаль, марка и медаль: в сети показали, как выглядит приглашение на инаугурацию президента РФ

7 мая состоится инаугурация президента РФ. Всем причастным уже разослали официальные приглашения.
Владимир Путин находится в кресле президента РФ уже 23 года. В 2024 году Путин уже в пятый раз стал президентом, 7 мая состоится инаугурация. Всем причастным чиновникам, депутатам и приглашённым гостям уже разослали официальные приглашения. В пригласительный набор входит памятная медаль, марка, само приглашение и конвертик.
Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева показала, как выглядят полученные парламентариями приглашения. В первом конверте находится белый конверт с памятной маркой, а также информацией о ней. В ещё одном конверте - само приглашение, указания по мероприятию, а также информация по дресс-коду. Посетителей просят соблюдать официально-деловой стиль.
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Также к приглашению прилагается памятная медаль и документы к ней. Посетителям запретят снимать на видео происходящее и пользоваться телефонами на церемонии.
В прошлый раз (2018 год) приглашения были помещены в картонную открытку. Памятная медаль, приглашения и ценные указания тоже были. Только без марки в прошлый раз обошлись.
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Похоже дизайн у Кощея Бессмертного сперли.
Приматы, прости, Господи....
кстати, народ, а кого там выбрали то на этот раз?
Я написал про парад, а вы мне саркастически про то, что "старичьё жрать хочет".
Вы против проведения парада?
Ну, извините, других президентов у нас для вас нет...)) Все борцуны за прекрасную Россию будущего, разбежались по Верхним ларсам, да заграницам.... и оттуда учат нас, как нам Родину любить))))....Так что сядь и засохни лапотник)