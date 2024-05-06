Медаль, марка и медаль: в сети показали, как выглядит приглашение на инаугурацию президента РФ

Владимир Путин находится в кресле президента РФ уже 23 года. В 2024 году Путин уже в пятый раз стал президентом, 7 мая состоится инаугурация. Всем причастным чиновникам, депутатам и приглашённым гостям уже разослали официальные приглашения. В пригласительный набор входит памятная медаль, марка, само приглашение и конвертик.