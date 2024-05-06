FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8776 постов • 1066 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Медаль, марка и медаль: в сети показали, как выглядит приглашение на инаугурацию президента РФ

Медаль, марка и медаль: в сети показали, как выглядит приглашение на инаугурацию президента РФ

Автор:
06 мая 2024 19:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Президент РФ   Путин   инаугурация   интересное   марка   медаль   приглашение   фото   
2370
3
1

7 мая состоится инаугурация президента РФ. Всем причастным уже разослали официальные приглашения.

Владимир Путин находится в кресле президента РФ уже 23 года. В 2024 году Путин уже в пятый раз стал президентом, 7 мая состоится инаугурация. Всем причастным чиновникам, депутатам и приглашённым гостям уже разослали официальные приглашения. В пригласительный набор входит памятная медаль, марка, само приглашение и конвертик.

Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева показала, как выглядят полученные парламентариями приглашения. В первом конверте находится белый конверт с памятной маркой, а также информацией о ней. В ещё одном конверте - само приглашение, указания по мероприятию, а также информация по дресс-коду. Посетителей просят соблюдать официально-деловой стиль.

Также к приглашению прилагается памятная медаль и документы к ней. Посетителям запретят снимать на видео происходящее и пользоваться телефонами на церемонии.

В прошлый раз (2018 год) приглашения были помещены в картонную открытку. Памятная медаль, приглашения и ценные указания тоже были. Только без марки в прошлый раз обошлись.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Президент РФ   Путин   инаугурация   интересное   марка   медаль   приглашение   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
934
Сосед ватажный 2 часа назад
Медаль, марка и медаль, и ещё раз медаль. Адам Рамзанович, Вам направлено особое приглашение на инаугурацию
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
5k
Fishki_surfer 9 минут назад
Прикольная цепочка на марке.
Похоже дизайн у Кощея Бессмертного сперли.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Ломовицкий 16 минут назад
Вот прям ожидаемо подъехали всепропальщики и всеподелильщики. Вашего даже не выбирали а он все еще в потной футболке рассекает . Путина выбрали , именно выбрали и выбрали мы. Такие как я и мои друзья и родственники . Выбрали те кто помнит как было до него и видит как живем сейчас . Мы это простые работяги, я вобще без профессий и образований но работаю . Смог купить и квартиру и землю в городе . Потому что работаю а вам господа кому очень нужно чтоб вам дали просто потому что вы есть , нужно в строй к кастрюлеголовым встать . Это именно их подход -дайте!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Бабай 21 минуту назад
Ой, да всем уже надоело, зачастил инагурироваться...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Константин 40 минут назад
Надеюсь тувинца выпнут с минобороны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
TruckerOrphan 53 минуты назад
А что, выборы уже были?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
143
Бывалый Трус TruckerOrphan 52 минуты назад
С какой целью интересуетесь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
doker Час назад
Там бы всем повестки в прокуратуру к общему набору не помешали бы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
143
Бывалый Трус doker Час назад
Типа, и сама инагурация будет проходить в СИЗО? Ну и шутки у Вас. Я бы сказал, на грани фола.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
143
Бывалый Трус doker 53 минуты назад
Изжопов язык? Понял.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
hhwost 2 часа назад
инаугурация (от лат. augures «авгур» через inauguro «гадать по полётам птиц»)... эм... значит завтра новвй президент по полётам птиц гадать будет

кстати, народ, а кого там выбрали то на этот раз?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−12
aleks 2 часа назад
Я так думаю денег в стране дофига пару миллиардов отмыли, Кому-то и денег заплатили не хило вот люди без жилья осалится, ВЫ им это видео покажите Чтоб они радовались. Сколько денег Потрачено На приглашение а не помощи нуждающимся. В общем вообще не смешно Но за видео спасибо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 8)
143
Бывалый Трус sedoisever Полчаса назад
Я где предлагал весь бюджет пенсионерам отдать? Вы о чём?Дороги ремонтировать надо. Плитку не надо каждый год перекладывать. Воровать не надо. Тогда и народ не попросит отдавать назад.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4994 поста (4779 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
355168



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Астраханские приставы депортировали иностранцев, не соблюдавших день траура по жертвам "Крокуса"
Астраханские приставы депортировали иностранцев, не соблюдавших день траура по жертвам...
Как снимали мультфильм про Винни-Пуха: 12 интересных фактов о мультфильме
Как снимали мультфильм про Винни-Пуха: 12 интересных фактов о мультфильме
Набирающие популярность в сообществах
В России разработали технологию "вечного" хранения искусственных органов
В России разработали технологию "вечного" хранения искусственных органов
Мемы из соцсетей. Свежак за 5 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 5 мая
Китайские учёные показали концепт лунной космической базы (видео)
Китайские учёные показали концепт лунной космической базы (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 6 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомобили#Юмор#факты#США#аварии#Китай#Автовсячина#Россия
#Прикол#машина#автомир#забавно#полиция#фильм#ДТП#СССР#интересное#Япония
#животные#история#люди#кино#дети#кот#интересно#авто аварии#Реакция#конфликт
Китайские учёные показали концепт лунной космической базы (видео) Китайские учёные показали концепт лунной космической базы (видео) Чиновника, который слушал Путина с лапшой на ушах, обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ Чиновника, который слушал Путина с лапшой на ушах, обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ Путин поручил возродить конкурсы женских талантов «А ну-ка, девушки!» Путин поручил возродить конкурсы женских талантов «А ну-ка, девушки!» Патриарх Кирилл назвал Путина Владимиром Васильевичем Патриарх Кирилл назвал Путина Владимиром Васильевичем "Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня": Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России "Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня": Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в... В США ввели санкции против Алины Кабаевой В США ввели санкции против Алины Кабаевой

На что жалуетесь?

Вернуться