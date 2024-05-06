Закон о лёгкой тонировке снова внесли в Госдуму

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Ранее кабмин уже дал отрицательный отзыв на проект закона о "легализации тонировки", но, судя по новой редакции, сейчас он вносится с изменёнными формулировками. Автор проекта депутат Ярослав Нилов заявил в своём телеграм-канале, что инициаторы будут добиваться его принятия.
В отрицательном отзыве на предыдущую редакцию законопроекта отмечалось, что предложение изменить порог светопропускаемости с нынешних 70 до 50% противоречит требованиям действующего техрегламента. Сейчас авторы проекта отталкиваются от актуальных норм и, как говорится в пояснительной записке, предлагают ввести для передних боковых стёкол отдельное требование.
Их светопропускаемость законопроект ограничивает 50% от показателя, установленного требованиями технического регламента. Таким образом, по расчётам авторов инициативы, ответственность за тонировку будет наступать при светопропускаемости передних боковых стёкол менее 35%. Особо отмечается, что лобового стекла предложение не касается.
В качестве обоснования необходимости разрешить тонировку приводится главным образом повышение дорожной безопасности. Как указано в пояснительной записке, тонировка позволит сохранять комфортную температуру в салоне даже без использования кондиционера, тем более что часть российского автопарка им вообще не оборудована. Таким образом, водитель будет защищён от перегрева и сможет внимательнее следить за дорожной обстановкой. Кроме того, тонировка должна снижать эффект ослепления солнцем.
Их светопропускаемость законопроект ограничивает 50% от показателя, установленного требованиями технического регламента. Таким образом, по расчётам авторов инициативы, ответственность за тонировку будет наступать при светопропускаемости передних боковых стёкол менее 35%. Особо отмечается, что лобового стекла предложение не касается.
В качестве обоснования необходимости разрешить тонировку приводится главным образом повышение дорожной безопасности. Как указано в пояснительной записке, тонировка позволит сохранять комфортную температуру в салоне даже без использования кондиционера, тем более что часть российского автопарка им вообще не оборудована. Таким образом, водитель будет защищён от перегрева и сможет внимательнее следить за дорожной обстановкой. Кроме того, тонировка должна снижать эффект ослепления солнцем.
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Выезжать в Финку с такими стеклами не получится
Лет десять - пятнадцать назад за тонировку номера снимали сразу. И её вообще не стало.
Потом "вдруг" стало 500 рублей на первый раз.
Тут же все хачмобили затонировались вглухую вплоть до лобовухи....
депутаты снова создают видимость работы