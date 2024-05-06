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Закон о лёгкой тонировке снова внесли в Госдуму

Закон о лёгкой тонировке снова внесли в Госдуму

Автор:
06 мая 2024 15:34
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Госдума   авто   автомир   автомобили   депутат   закон   машина   тонировка   
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Ранее кабмин уже дал отрицательный отзыв на проект закона о "легализации тонировки", но, судя по новой редакции, сейчас он вносится с изменёнными формулировками. Автор проекта депутат Ярослав Нилов заявил в своём телеграм-канале, что инициаторы будут добиваться его принятия.

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Метки: Автовсячина   Госдума   авто   автомир   автомобили   депутат   закон   машина   тонировка   
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10  комментариев
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195
Boka 44 минуты назад
Я за многие годы владения автомобилем несколько раз попадала под кампанию борьбы с тонировкой. Да, я делала легкую тонировку боковых стекол, и ту заставляли удалять Но обидно другое: все это время постоянно встречаю машины затонированные вглухую, даже с лобовухой - и ничего, проезжают мимо инспектора, тот даже не обернется ( Обидно... PS Я не говорю про спецтранспорт, им, наверное, можно:))
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31k
Aqueronte 13 минут назад
Сейчас не очень актуально но все же, а как в Европу ездить? Пдд на то и международные что можно перемещаться и не бояться нарушить, правила и требования едины, разная ответственность за нарушение.
Выезжать в Финку с такими стеклами не получится
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521
Yura 16 минут назад
Дык и тонировка я так понимаю была интересна в стиле "рубероид" а не это смешное затемнение.
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9k
perekrestok 24 минуты назад
Пусть депутаты примут закон о запрете допов в новых авто и о ликвидации автодилеров! Пусть машины продают сами заводы. Ну и проверят вообще ценообразование на автомобили!
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10k
vasilykopkov Полчаса назад
Депутаты проталкивают для своих сынков, которые могут гонять, людей сбивать, а потом говорить "меня за рулём не было"...
Лет десять - пятнадцать назад за тонировку номера снимали сразу. И её вообще не стало.
Потом "вдруг" стало 500 рублей на первый раз.
Тут же все хачмобили затонировались вглухую вплоть до лобовухи....
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1k
Геннадий 45 минут назад
Красивые парни и девушки не тонируются
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11k
BarOb Час назад
Слугам народа больше заняться нечем, нет более важных дел в стране, носятся со своей сраной плёнкой уже который месяц
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42k
Франц Лефорт Час назад
Лютый бред!!! Интересно узнать, на сколлько градусов снижается темперетура в салоне в тонированной машине? Желательно с пруфами!
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