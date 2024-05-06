Закон о лёгкой тонировке снова внесли в Госдуму

В отрицательном отзыве на предыдущую редакцию законопроекта отмечалось, что предложение изменить порог светопропускаемости с нынешних 70 до 50% противоречит требованиям действующего техрегламента. Сейчас авторы проекта отталкиваются от актуальных норм и, как говорится в пояснительной записке, предлагают ввести для передних боковых стёкол отдельное требование.



Их светопропускаемость законопроект ограничивает 50% от показателя, установленного требованиями технического регламента. Таким образом, по расчётам авторов инициативы, ответственность за тонировку будет наступать при светопропускаемости передних боковых стёкол менее 35%. Особо отмечается, что лобового стекла предложение не касается.



В качестве обоснования необходимости разрешить тонировку приводится главным образом повышение дорожной безопасности. Как указано в пояснительной записке, тонировка позволит сохранять комфортную температуру в салоне даже без использования кондиционера, тем более что часть российского автопарка им вообще не оборудована. Таким образом, водитель будет защищён от перегрева и сможет внимательнее следить за дорожной обстановкой. Кроме того, тонировка должна снижать эффект ослепления солнцем.