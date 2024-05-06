20 объектов, которые непреднамеренно образовали забавные лица

Человеческий разум обладает способностью находить формы и фигуры повсюду. Этот психологический феномен называется парейдолией, то есть когда мы воспринимаем случайный образ как узнаваемую форму. В этом посте вы увидите занимательные изображения, которые запечатлели люди с отличным воображением.