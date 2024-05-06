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20 объектов, которые непреднамеренно образовали забавные лица

20 объектов, которые непреднамеренно образовали забавные лица

Автор:
06 мая 2024 21:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Забавные   Образовали   Предметы   воображение   лица   парейдолия   
990
22

Человеческий разум обладает способностью находить формы и фигуры повсюду. Этот психологический феномен называется парейдолией, то есть когда мы воспринимаем случайный образ как узнаваемую форму. В этом посте вы увидите занимательные изображения, которые запечатлели люди с отличным воображением.

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Метки: Забавные   Образовали   Предметы   воображение   лица   парейдолия   
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Алексей 49 минут назад
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Karagi Полчаса назад
Комментарий к фото
Е.Т. не дозвонился домой...
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serega57_ Полчаса назад
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serega57_ 38 минут назад
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serega57_ 44 минуты назад
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DarSie
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