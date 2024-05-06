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Случай на кухне: непридуманные домашние истории

Случай на кухне: непридуманные домашние истории

Автор:
06 мая 2024 21:29
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   история   кухня   ситуация   случай   смех   
3555
15

Кухня - это место притяжения в любом доме или квартире. Поэтому и неудивительно, что именно в этом помещении происходят всё самое интересное. Запасайтесь попкорном!

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Метки: Прикол   Юмор   история   кухня   ситуация   случай   смех   
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Егор Час назад
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Евгений Бобр 53 минуты назад
Всякое бывало)
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Алексей Час назад
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Victor Час назад
Спалил кухню.... Такая история...
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livaneth 2 часа назад
Старею, мне 11 фотка понравилась гораздо больше чем 9
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Старикашка Z Nikita 42 минуты назад
Как минимум одна.
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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1038 постов (1084 в горячем)

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