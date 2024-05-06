Туристы засняли, как прайд львов напал на огромного буйвола

Хотя львы охотятся на буйволов и убивают их, это сложное и опасное занятие, и поэтому его редко наблюдают в природе. Взрослые буйволы отличаются большими размерами, и часто агрессивно сопротивляются. Но если львы объединяются во время охоты, они могут заполучить даже такую крупную добычу.

"При виде этого я почувствовал, как меня захлестнул адреналин. Я всё пытался убедиться, что точно заснял происходящее. У меня все время бегали мурашки по коже - это было такое молчаливое напоминание о том, каким сильным может быть царь зверей," - рассказывает 48-летний Марти Кин, автор видео, который прилетел в Кению из США с супругой.