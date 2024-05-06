Туристы засняли, как прайд львов напал на огромного буйвола

Посетители заповедника Масаи Мара в Кении засняли, как во время сафари на огромного буйвола напал целый прайд львов. Это редкое зрелище: львы не всегда решаются напасть на такое крупное животное.
Во время сафари в заповеднике Масаи Мара в Кении туристы засняли жестокую, но естественную в дикой природе сцену: нападение львов на огромного буйвола. Сначала львы окружили животное, и когда буйвол почувствовал опасность, было уже поздно. Львы тщательно спланировали атаку и начали нападать на него сзади, пока он пытался убежать. По словам туриста-автора видео, гид сказал, что "никогда не видел ничего подобного".
Хотя львы охотятся на буйволов и убивают их, это сложное и опасное занятие, и поэтому его редко наблюдают в природе. Взрослые буйволы отличаются большими размерами, и часто агрессивно сопротивляются. Но если львы объединяются во время охоты, они могут заполучить даже такую крупную добычу.
"При виде этого я почувствовал, как меня захлестнул адреналин. Я всё пытался убедиться, что точно заснял происходящее. У меня все время бегали мурашки по коже - это было такое молчаливое напоминание о том, каким сильным может быть царь зверей," - рассказывает 48-летний Марти Кин, автор видео, который прилетел в Кению из США с супругой.
"Масаи Мара - самое невероятное место из всех, где мы побывали. Наш гид сказал, что он совершил тысячи поездок сюда, и никогда не видел ничего подобного!" - продолжил турист.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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