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Туристы засняли, как прайд львов напал на огромного буйвола

Туристы засняли, как прайд львов напал на огромного буйвола

Автор:
06 мая 2024 21:06
Сообщество : Животные
Метки: Видео   дикая природа   дикие животные   животные   львы   нападение   природа   фото   хищники   
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Посетители заповедника Масаи Мара в Кении засняли, как во время сафари на огромного буйвола напал целый прайд львов. Это редкое зрелище: львы не всегда решаются напасть на такое крупное животное.

Во время сафари в заповеднике Масаи Мара в Кении туристы засняли жестокую, но естественную в дикой природе сцену: нападение львов на огромного буйвола. Сначала львы окружили животное, и когда буйвол почувствовал опасность, было уже поздно. Львы тщательно спланировали атаку и начали нападать на него сзади, пока он пытался убежать. По словам туриста-автора видео, гид сказал, что "никогда не видел ничего подобного".

Хотя львы охотятся на буйволов и убивают их, это сложное и опасное занятие, и поэтому его редко наблюдают в природе. Взрослые буйволы отличаются большими размерами, и часто агрессивно сопротивляются. Но если львы объединяются во время охоты, они могут заполучить даже такую крупную добычу.


"При виде этого я почувствовал, как меня захлестнул адреналин. Я всё пытался убедиться, что точно заснял происходящее. У меня все время бегали мурашки по коже - это было такое молчаливое напоминание о том, каким сильным может быть царь зверей," - рассказывает 48-летний Марти Кин, автор видео, который прилетел в Кению из США с супругой.

"Масаи Мара - самое невероятное место из всех, где мы побывали. Наш гид сказал, что он совершил тысячи поездок сюда, и никогда не видел ничего подобного!" - продолжил турист.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Видео   дикая природа   дикие животные   животные   львы   нападение   природа   фото   хищники   
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5  комментариев
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Гвоздь 2 часа назад
не только львицы, но и лев-животное-мудак решил поохотиться? оголодали, наверное.
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Trudovik37 2 часа назад
Хищники.
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20k
Bill 2 часа назад
Туристы фотографируются с такой радостью, как будто это именно они только что убили буйвола.
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1693 поста (1635 в горячем)

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