Накопил более 500 штрафов и остался без машины

В рамках возбужденного розыскного дела приставы вместе с ГИБДД отследили маршрут BMW и остановили водителя, после чего наложили арест на его машину и отправили ее на спецстоянку.



На момент розыска автомобиля владелец был должен оплатить государству 503 штрафа на сумму более 1,1 млн рублей.



Помимо основного долга владельцу придется выплатить 503 тысячи рублей исполнительского сбора – по 1 тысяче за каждый просроченный штраф.



Если долг не будет погашен, то BMW X5 будет выставлен на торги.