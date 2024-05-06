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Накопил более 500 штрафов и остался без машины

Накопил более 500 штрафов и остался без машины

Автор:
06 мая 2024 16:45
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
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В Калужской области судебные приставы совместно с ГИБДД изъяли автомобиль у водителя, который накопил более 500 неоплаченных штрафов. Гражданин и его транспортное средство были зарегистрированы в Ленинградской области, но автомобиль фактически использовался в Калужской области.

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Метки: BMW   Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
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29  комментариев
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18k
ron 2 часа назад
Хорошо, что пластиковые права такие жёсткие. Вот он намучается, когда приставы будут запихивать их ему в задницу )))
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16k
Типа граф 8 минут назад
"Если долг не будет погашен, то BMW X5 будет выставлен на торги."

За копейки .
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1k
Андрей Еделькин 18 минут назад
Нужна бальная система штрафов, накопил баллы сдай права!
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15k
Ничоси 19 минут назад
А почему бы, например, после 5 неоплаченных штрафов приостанавливать действие ВУ до их оплаты?
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 21 минуту назад
Что то подсказывает мне, что у этого владельца Х6 фамилия не Сидоров....))
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15k
кот базилий Полчаса назад
Ой ! правосудие свершилось" да у любого мажора куча штрафов, взять того же щенка Абасова, ездил и в фуй не дул и из Москвы выехал за 30 тыс. Органы , где вы ?
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11k
Игорь Полчаса назад
А чего не 1000 штрафов?
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5k
Михаил Полчаса назад
ну удачи им... это ведро и за 503 то уже хрен продашь... какие там 1.6
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29
idlefish Полчаса назад
Ведро скорей всего на какого нибудь деда алкаша в усть запиндюйске! Шиш они чего получат...
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8k
x3matic 36 минут назад
Он еще должен будет.Этому ржавому ведру,цена максимум тысяч пятьсот на рынке.
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11k
BarOb 47 минут назад
можно значит копить до 500 штук, да за это время он может угробить людей.
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64k
Олег 47 минут назад
Сказ о том, как старое ведро стоимостью 400 тыс толкнуть приставам за полтора ляма.
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2k
max 48 минут назад
какой штраф, все деньги на ремонт уходят
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4k
poбт Час назад
а нельзя как то возбуждаться уже после 10 неоплат?
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7k
Трям Час назад
За это гнилое ведро больше 400К не получат.
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69k
Андрей 2 часа назад
Процитирую сам себя: если есть возможность оплатить штраф со скидкой в 50% - должно быть и увеличение платежа при неоплате в установленный срок. Пусть не геометрическая прогрессия, но не оплатил штраф в течении, скажем, полугода - прибавляется к сумме определённый процент. И так далее каждый месяц неоплаты. Веселее будет, не правда ли?
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9k
Андрей 2 часа назад
Было бы здорово, если повсеместно начали применять такую практику. А лучше вообще лимит штрафов сделали бы, после которого человек лишался бы прав и отправлялся на пересдачу.
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7k
0rfans 2 часа назад
Интересно, а 503 штрафа - это точка, когда могут забрать машину или сумма больше ляма?
Почему они не отдуплились, когда было 10 или там 20 штрафов?
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41k
albedo 2 часа назад
По всей стране бы так.
А то большинство резонансных ДТП начинается со слов:
Имел большое количество неоплаченных штрафов.

То ли дело во времена СССР - три дырки в правах и отдыхай от вождения год.
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Добрый Бабайка
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