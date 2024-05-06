Накопил более 500 штрафов и остался без машины

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В Калужской области судебные приставы совместно с ГИБДД изъяли автомобиль у водителя, который накопил более 500 неоплаченных штрафов. Гражданин и его транспортное средство были зарегистрированы в Ленинградской области, но автомобиль фактически использовался в Калужской области.
В рамках возбужденного розыскного дела приставы вместе с ГИБДД отследили маршрут BMW и остановили водителя, после чего наложили арест на его машину и отправили ее на спецстоянку.
На момент розыска автомобиля владелец был должен оплатить государству 503 штрафа на сумму более 1,1 млн рублей.
Помимо основного долга владельцу придется выплатить 503 тысячи рублей исполнительского сбора – по 1 тысяче за каждый просроченный штраф.
Если долг не будет погашен, то BMW X5 будет выставлен на торги.
На момент розыска автомобиля владелец был должен оплатить государству 503 штрафа на сумму более 1,1 млн рублей.
Помимо основного долга владельцу придется выплатить 503 тысячи рублей исполнительского сбора – по 1 тысяче за каждый просроченный штраф.
Если долг не будет погашен, то BMW X5 будет выставлен на торги.
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Метки: BMW Автовсячина ПДД авто автомир автомобили закон машина штраф
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За копейки .
в одной базе ставится лимит, в другой автоматически аннулируются права, езда без прав - конфискация авто.
вообще никаких чесаний и расходов - только прибыль
Прогрессивный коэффициент за ох#евшесть.
Не внял и продолжил набирать штрафы - лишение на год, авто на покрытие штрафов.
Почему они не отдуплились, когда было 10 или там 20 штрафов?
А то большинство резонансных ДТП начинается со слов:
Имел большое количество неоплаченных штрафов.
То ли дело во времена СССР - три дырки в правах и отдыхай от вождения год.
И это ПРАВИЛЬНО!!!!