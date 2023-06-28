Трейлер фильма "Он — это пуля" (2023)

Детектив отдела нравов Боб Хайтауэр узнает, что его бывшая жена убита, а дочь похищена сатанистами. Официальное расследование ведется медленно и бестолково, поэтому Боб увольняется из полиции и берется за дело сам. Он проникает в культ, чтобы выследить его лидера — Сайруса, с помощью единственной жертвы, которой удалось сбежать — Кейс Хардин.
Бывший полицейский, покрытый татуировками и совершенно неузнаваемый не знает, что ждет его впереди, но он готов сделать все возможное, чтобы спасти свою дочь, а Кейс воспользуется возможностью вернуть свою силу и уничтожить сатанинский культ.
Страна: США
Жанр: криминал, триллер
Дата выхода в России: 23 июня 2023
В ролях: Николай Костер-Валдау, Майка Монро, Джейми Фокс, Итан Сапли, Джонатан Такер, Джэньюри Джонс, Карл Глусман, Брендан Секстон, Пол Йоханссон, Дэвид Торнтон, Тоня Корнелисс, Ксавье Деклие, Гарретт Уоринг, Нэнси Дэ Майо, Кола Оласиджи, Саманта Локвуд, Вирджиния Кассаветис, Хлое Гай, Дэнни Минник, Рафхан Шаукат
Режиссер: Ник Кассаветис
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