FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11823 поста • 1232 подписчика подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино
Трейлер фильма "Он — это пуля" (2023)

Трейлер фильма "Он — это пуля" (2023)

Автор:
28 июня 2023 15:10
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Ник Кассаветис   Итан Сапли   Джонатан Такер   Джэньюри Джонс   Карл Глусман   Брендан Секстон   Пол Йоханссон   Дэвид Торнтон   Тоня Корнелисс   Ксавье Деклие   Гарретт Уоринг   Нэнси Дэ Майо   Кола Оласиджи   Саманта Локвуд   Вирджиния Кассаветис   Хлое Гай   Дэнни Минник   Рафхан Шаукат   Николай Костер-Валдау   фильм   криминальный   Майка Монро   Джейми Фокс   2023   
1044
1
1


Детектив отдела нравов Боб Хайтауэр узнает, что его бывшая жена убита, а дочь похищена сатанистами. Официальное расследование ведется медленно и бестолково, поэтому Боб увольняется из полиции и берется за дело сам. Он проникает в культ, чтобы выследить его лидера — Сайруса, с помощью единственной жертвы, которой удалось сбежать — Кейс Хардин.

Бывший полицейский, покрытый татуировками и совершенно неузнаваемый не знает, что ждет его впереди, но он готов сделать все возможное, чтобы спасти свою дочь, а Кейс воспользуется возможностью вернуть свою силу и уничтожить сатанинский культ.

Страна: США

Жанр: криминал, триллер

Дата выхода в России: 23 июня 2023

В ролях: Николай Костер-Валдау, Майка Монро, Джейми Фокс, Итан Сапли, Джонатан Такер, Джэньюри Джонс, Карл Глусман, Брендан Секстон, Пол Йоханссон, Дэвид Торнтон, Тоня Корнелисс, Ксавье Деклие, Гарретт Уоринг, Нэнси Дэ Майо, Кола Оласиджи, Саманта Локвуд, Вирджиния Кассаветис, Хлое Гай, Дэнни Минник, Рафхан Шаукат

Режиссер: Ник Кассаветис

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Ник Кассаветис   Итан Сапли   Джонатан Такер   Джэньюри Джонс   Карл Глусман   Брендан Секстон   Пол Йоханссон   Дэвид Торнтон   Тоня Корнелисс   Ксавье Деклие   Гарретт Уоринг   Нэнси Дэ Майо   Кола Оласиджи   Саманта Локвуд   Вирджиния Кассаветис   Хлое Гай   Дэнни Минник   Рафхан Шаукат   Николай Костер-Валдау   фильм   криминальный   Майка Монро   Джейми Фокс   2023   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Я думал, что фильм про мотоциклиста.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
АнтонПолднев 56 минут назад
Валь-Дау крутой чувак. И очень похвально, что выходит за рамки одной роли. С удовольствием смотрю его Выстрел в пустоту. Он просто отлично сыграл. Рекомендую к просмотру.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Kinoman
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283553



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Набирающие популярность в сообществах
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум
Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот и поговорили

Лучшие демотиваторы
Болгарский – это язык, который звучит мелодично и передаёт всю глубину эмоций

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#в мире#ДТП#история#люди#Россия#кино#шоу бизнес#скандал
#автомобили#Юмор#интересно#авто аварии#интересное#Прикол#полиция#США#улыбнуло#дом
#автомир#позитив#аварии#Автовсячина#животные#подборка#добро#факты#закон#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться