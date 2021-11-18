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Трейлер фильма "Месть земли" (2021)

Трейлер фильма "Месть земли" (2021)

Автор:
18 ноября 2021 14:54
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   Китай   Ли Цзунь   Чжу Илун   Чжичжун Хуан   Чен Шу (III)   Цзяо Цзюнь Ян   Тайшень Чэнь   Цзяньтао Хун   2021   И Чжан   Синь Цяо   Гэ Ван   Лукас Лю   Чжан Сяо-Оу   Бриджит Цяо   Ли Гуанцзе   Чжен Шуан   Ю Шаша   Хонг Тао   фильм   боевики   приключения   
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Масштабный фильм-катастрофа расскажет об обычных людях, которые перед лицом опасности вынуждены превратиться в настоящих героев. Профессиональный скалолаз и его отец забудут о былых разногласиях и объединятся, чтобы вывести людей из смертельной ловушки. Шахтеры, пробудившие гору, должны сделать все, чтобы катаклизм не принес новые разрушения, а ученые - разгадать причины, по которым был вызван гнев земли.
Под воздействием глобальных геологических изменений надвигается серия геологических катастроф. Землетрясения, оползни, сели, провалы в земле угрожают жизни простых граждан. Также это может затронуть туннель, который возводили последние 10 лет.

Страна: Китай
Жанр: боевик, приключения, фильм-катастрофа
Дата выхода в России: 2 декабря 2021
В ролях: Чжу Илун, Чжичжун Хуан, Чен Шу, Цзяо Цзюнь Ян, Тайшень Чэнь, Цзяньтао Хун, И Чжан, Синь Цяо, Гэ Ван, Лукас Лю, Чжан Сяо-Оу, Бриджит Цяо, Ли Гуанцзе, Чжен Шуан, Ю Шаша, Хонг Тао
Режиссер: Ли Цзунь

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Метки: видео   кино   трейлер   Китай   Ли Цзунь   Чжу Илун   Чжичжун Хуан   Чен Шу (III)   Цзяо Цзюнь Ян   Тайшень Чэнь   Цзяньтао Хун   2021   И Чжан   Синь Цяо   Гэ Ван   Лукас Лю   Чжан Сяо-Оу   Бриджит Цяо   Ли Гуанцзе   Чжен Шуан   Ю Шаша   Хонг Тао   фильм   боевики   приключения   
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