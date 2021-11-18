Трейлер фильма "Месть земли" (2021)

Масштабный фильм-катастрофа расскажет об обычных людях, которые перед лицом опасности вынуждены превратиться в настоящих героев. Профессиональный скалолаз и его отец забудут о былых разногласиях и объединятся, чтобы вывести людей из смертельной ловушки. Шахтеры, пробудившие гору, должны сделать все, чтобы катаклизм не принес новые разрушения, а ученые - разгадать причины, по которым был вызван гнев земли.

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Под воздействием глобальных геологических изменений надвигается серия геологических катастроф. Землетрясения, оползни, сели, провалы в земле угрожают жизни простых граждан. Также это может затронуть туннель, который возводили последние 10 лет.



Страна: Китай

Жанр: боевик, приключения, фильм-катастрофа

Дата выхода в России: 2 декабря 2021

В ролях: Чжу Илун, Чжичжун Хуан, Чен Шу, Цзяо Цзюнь Ян, Тайшень Чэнь, Цзяньтао Хун, И Чжан, Синь Цяо, Гэ Ван, Лукас Лю, Чжан Сяо-Оу, Бриджит Цяо, Ли Гуанцзе, Чжен Шуан, Ю Шаша, Хонг Тао

Режиссер: Ли Цзунь