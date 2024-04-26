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11 отечественных фильмов ужасов, которые отличились непростительно низкими зрительскими оценками

11 отечественных фильмов ужасов, которые отличились непростительно низкими зрительскими оценками

Автор:
26 апреля 2024 10:25
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   съемка   ужастик   ужасы   фильм   фото   
3116
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Российские фильмы ужасов частенько ругают и критикуют. То сюжет избитый, то съёмка хромает, то актёры недостаточно хорошо вживаются в роли. Действительно ли всё так плохо? Или зрители просто чересчур строги к отечественным фильмам и постоянно норовят сравнить их с работами, сделанными в США или странах Европы?

Тут, наверное, стоит проводить полноценное исследование, чтобы получить наиболее точный ответ на вопрос. Однако есть несколько фильмов, которые попали в особую немилость к зрителям и критикам, из-за чего получили настолько низкие оценки, что, кажется, ниже и быть не может. Давайте посмотрим, кто же эти «счастливчики».

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Кинопоиск: 4,7

Сюжет: Главный герой по имени Рома встречает странную девушку на затерянном лесном озере. Её поцелуй кардинально меняет его жизнь. Роман сталкивается с необъяснимой болезнью, которая стремительно высасывает из него жизненные силы. Марина, невеста героя, берётся освободить жениха от потустороннего морока и наказать виновницу.

Кинопоиск: 4,5

Сюжет: Группа американских туристов случайным образом попадает в заброшенный город Припять. Однако после непродолжительного путешествия выясняется, что зона отчуждения населена обитателями, которые совсем не рады непрошенным гостям.

Кинопоиск: 4,4

Сюжет: Группа студентов американского вуза приезжают в неприметную алтайскую деревушку, чтобы навестить родственников одногруппницы, которая погибла при загадочных обстоятельствах в Америке. Брат девушки оказывается шаманов. Он предлагает ребятам провести несложный обряд примирения. Однако после магического воздействия студенты теряют рассудок и начинают пытаться убить друг друга.

Кинопоиск: 4,3

Сюжет: Среди старшеклассников ходит необычная легенда о «проигранном месте» в кинотеатре. Есть поверье, что любой, кто покупает на него билет, сразу же обрекает себя на гибель. Вскоре легенда становится явью. Череда жестоких убийств заставляет главных героев поверить в реальность происходящего. Школьники решают провести собственное расследование.

Кинопоиск: 4,2

Сюжет: События фильма разворачиваются в русской глубинке. На улице лето. Внезапно тихий городок накрывает настоящий снег, который провоцирует появление зомби. Главные герои в лице журналиста, дочери олигарха, священника и местных старожилов объединяют усилия, чтобы справиться с нашествием нечисти.

Кинопоиск: 4

Сюжет: Семейная пара Ольга и Андрей практически за бесценок покупает автомобиль. Почти сразу с ними начинает происходить череда странных и довольно жутких событий. Они не догадываются, что не так давно в багажнике этого самого авто было спрятано тело убитой женщины, которая погибла в ходе супружеской ссоры.

Кинопоиск: 3,8

Сюжет: Планета поражена странным вирусом, который превращает людей в мутантов-людоедов. Отдельным группам выживших ещё как-то удаётся держаться на плаву и окончательно не впасть в отчаяние. Однажды главные герои встречают странную пару — безоружных доктора и маленькую девочку, которым непонятно как удалость выжить в этом безумном и опасном мире.

Кинопоиск: 3,7

Сюжет: В ночной клуб «Фобос, который находится в бывшем бомбоубежище, съезжаются молодые люди. Встреча не предвещает ничего плохого, пока в помещении по какой-то причине не происходит аварийное закрытие дверей и отключение света. Компания оказывается заблокирована в замкнутом пространстве. К тому же выясняется, что они никому не сообщили о своём намерении посетить клуб.

Кинопоиск: 3,1

Сюжет: Ночное метро. Последний поезд увозит вглубь тёмного тоннеля ничего не понимающих пассажиров, которые в дальнейшем бесследно исчезают. Власти ничего не комментируют и не предпринимают никаких действий для спасения людей. Поэтому на поиски пропавших отправляются их друзья. Им предстоит столкнуться с жуткими городскими легендами, которые внезапно оживут.

Кинопоиск: 1,5

Сюжет: Группа молодых ребят отправляется на крутую летнюю вечеринку. Однако веселье длится недолго. Вскоре главные герои оказываются в самом центре зомбиапокалипсиса.

Кинопоиск: 1,5

Сюжет: Восемь популярных российских блогеров получили приглашение отправиться в загородный коттедж отдохнуть и заодно продегустировать новый энергетический напиток. Рекламная дегустация оказывается коварной уловкой, в результате чего интернет-звёзды оказываются в западне. Теперь все они становятся участниками смертоносной викторины, в ходе которой им предстоит выяснить, кто же заказал их убийство.

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Метки: актеры   кино   съемка   ужастик   ужасы   фильм   фото   
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21  комментарий
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1k
lafonten 51 минуту назад
Не смотрел, но осуждаю...
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7k
Атомный Крот 2 минуты назад
Про большинство из перечисленных не слышал, а на фильм про запертое бомбоубежище как-то наткнулся случайно на ТВ. Занятно было. До конца досмотрел.
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87
Самуил Маршак 15 минут назад
Отстой, мрак, ужас!
Если бредятина с оценкой 4.5, то что-же наснимали ф триллере с оценкой 1.5?
Не превращусь ли я в зомби, после 5 минут просмотра этой хрени?
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771
Zmey8838 22 минуты назад
Ни об одном даже не слышал
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3k
Игорь Полчаса назад
ничего из этого не смотрел, скажите - я много потерял?
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10k
vasilykopkov 41 минуту назад
Ну понятно это список отстоя.
А есть список фильмов с высокими оценками?
Приличный российский ужастик посмотреть хочется:)...
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13k
Б.Касторский 53 минуты назад
Сдаётся мне, что пост уже не выполнил свою задачу, обозначив и оценки этих "шедевров" на достаточно популярном сайте просмотра фильмов.
Да, фильмы откровенное го-но. У нас вообще забыли советскую режиссерскую школу и снимают исключительно шлак, за редким исключением.
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33k
Kladbische Час назад
Нет, всё таки лучшим шедевром нашего киноделия остаётся сериал Игра на выживание. Это воистину ШЕДЕВР! Причём шедевр, которому накручивали рейтинг и писали заказные комментарии просто нещадно.
Но от этого сериала не оторваться потому, что ты как будто падаешь на дно, и пробиваешь его раз за разом. И каждый раз ты думаешь, ну не может быть, нет, дальше уже некуда падать, и снова и снова с каждой новой сценой и каждой задумкой режиссёра ты пробиваешь дно ещё сильнее.
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87
Самуил Маршак Kladbische 14 минут назад
А если так и было задумано?
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20k
Алексей Час назад
Отечественный фильм ужасов, - уже звучит страшно
Но я навскидку не вспомню ни одного годного ужастика отечественного производства
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33k
Владимир Час назад
Зомби каникулы это как раз тот случай, когда ТАК плохо, что хуже хорошо.
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170
w 2 часа назад
Что я думаю об этом?
То, что страшилки не в нашей традиции, потому и кино не получается.
Да, я читал и "Вия", и "Семью вурдалаков", но у нас нет и не было Эдгара По, Лавкрафта и так далее.
Да и сказки наши в сравнении с европейскими гораздо мягче.
И снова - про Крошечку-Хаврошечку я в курсе, но сравните это с классической европейской сказкой без обработки, и сопоставьте количество подобных ужасов в нашей и в европейской традиции.
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170
w Sheir 59 минут назад
Раньше получалось, и неплохо.
А ужастики и в СССР не снимали, за исключением того же "Вия".
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1k
surgy 2 часа назад
В сумме рейтингов каждого фильма набрали больше 10, уже достижение)
Бюджет освоен
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Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1415 постов (1382 в горячем)

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