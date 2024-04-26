11 отечественных фильмов ужасов, которые отличились непростительно низкими зрительскими оценками

Тут, наверное, стоит проводить полноценное исследование, чтобы получить наиболее точный ответ на вопрос. Однако есть несколько фильмов, которые попали в особую немилость к зрителям и критикам, из-за чего получили настолько низкие оценки, что, кажется, ниже и быть не может. Давайте посмотрим, кто же эти «счастливчики».