11 отечественных фильмов ужасов, которые отличились непростительно низкими зрительскими оценками

Российские фильмы ужасов частенько ругают и критикуют. То сюжет избитый, то съёмка хромает, то актёры недостаточно хорошо вживаются в роли. Действительно ли всё так плохо? Или зрители просто чересчур строги к отечественным фильмам и постоянно норовят сравнить их с работами, сделанными в США или странах Европы?
Тут, наверное, стоит проводить полноценное исследование, чтобы получить наиболее точный ответ на вопрос. Однако есть несколько фильмов, которые попали в особую немилость к зрителям и критикам, из-за чего получили настолько низкие оценки, что, кажется, ниже и быть не может. Давайте посмотрим, кто же эти «счастливчики».
Кинопоиск: 4,7
Сюжет: Главный герой по имени Рома встречает странную девушку на затерянном лесном озере. Её поцелуй кардинально меняет его жизнь. Роман сталкивается с необъяснимой болезнью, которая стремительно высасывает из него жизненные силы. Марина, невеста героя, берётся освободить жениха от потустороннего морока и наказать виновницу.
Кинопоиск: 4,5
Сюжет: Группа американских туристов случайным образом попадает в заброшенный город Припять. Однако после непродолжительного путешествия выясняется, что зона отчуждения населена обитателями, которые совсем не рады непрошенным гостям.
Кинопоиск: 4,4
Сюжет: Группа студентов американского вуза приезжают в неприметную алтайскую деревушку, чтобы навестить родственников одногруппницы, которая погибла при загадочных обстоятельствах в Америке. Брат девушки оказывается шаманов. Он предлагает ребятам провести несложный обряд примирения. Однако после магического воздействия студенты теряют рассудок и начинают пытаться убить друг друга.
Кинопоиск: 4,3
Сюжет: Среди старшеклассников ходит необычная легенда о «проигранном месте» в кинотеатре. Есть поверье, что любой, кто покупает на него билет, сразу же обрекает себя на гибель. Вскоре легенда становится явью. Череда жестоких убийств заставляет главных героев поверить в реальность происходящего. Школьники решают провести собственное расследование.
Кинопоиск: 4,2
Сюжет: События фильма разворачиваются в русской глубинке. На улице лето. Внезапно тихий городок накрывает настоящий снег, который провоцирует появление зомби. Главные герои в лице журналиста, дочери олигарха, священника и местных старожилов объединяют усилия, чтобы справиться с нашествием нечисти.
Кинопоиск: 4
Сюжет: Семейная пара Ольга и Андрей практически за бесценок покупает автомобиль. Почти сразу с ними начинает происходить череда странных и довольно жутких событий. Они не догадываются, что не так давно в багажнике этого самого авто было спрятано тело убитой женщины, которая погибла в ходе супружеской ссоры.
Кинопоиск: 3,8
Сюжет: Планета поражена странным вирусом, который превращает людей в мутантов-людоедов. Отдельным группам выживших ещё как-то удаётся держаться на плаву и окончательно не впасть в отчаяние. Однажды главные герои встречают странную пару — безоружных доктора и маленькую девочку, которым непонятно как удалость выжить в этом безумном и опасном мире.
Кинопоиск: 3,7
Сюжет: В ночной клуб «Фобос, который находится в бывшем бомбоубежище, съезжаются молодые люди. Встреча не предвещает ничего плохого, пока в помещении по какой-то причине не происходит аварийное закрытие дверей и отключение света. Компания оказывается заблокирована в замкнутом пространстве. К тому же выясняется, что они никому не сообщили о своём намерении посетить клуб.
Кинопоиск: 3,1
Сюжет: Ночное метро. Последний поезд увозит вглубь тёмного тоннеля ничего не понимающих пассажиров, которые в дальнейшем бесследно исчезают. Власти ничего не комментируют и не предпринимают никаких действий для спасения людей. Поэтому на поиски пропавших отправляются их друзья. Им предстоит столкнуться с жуткими городскими легендами, которые внезапно оживут.
Кинопоиск: 1,5
Сюжет: Группа молодых ребят отправляется на крутую летнюю вечеринку. Однако веселье длится недолго. Вскоре главные герои оказываются в самом центре зомбиапокалипсиса.
Кинопоиск: 1,5
Сюжет: Восемь популярных российских блогеров получили приглашение отправиться в загородный коттедж отдохнуть и заодно продегустировать новый энергетический напиток. Рекламная дегустация оказывается коварной уловкой, в результате чего интернет-звёзды оказываются в западне. Теперь все они становятся участниками смертоносной викторины, в ходе которой им предстоит выяснить, кто же заказал их убийство.
Источник:
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Если бредятина с оценкой 4.5, то что-же наснимали ф триллере с оценкой 1.5?
Не превращусь ли я в зомби, после 5 минут просмотра этой хрени?
А есть список фильмов с высокими оценками?
Приличный российский ужастик посмотреть хочется:)...
Да, фильмы откровенное го-но. У нас вообще забыли советскую режиссерскую школу и снимают исключительно шлак, за редким исключением.
Но от этого сериала не оторваться потому, что ты как будто падаешь на дно, и пробиваешь его раз за разом. И каждый раз ты думаешь, ну не может быть, нет, дальше уже некуда падать, и снова и снова с каждой новой сценой и каждой задумкой режиссёра ты пробиваешь дно ещё сильнее.
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Пипец, как было страшно.
То, что страшилки не в нашей традиции, потому и кино не получается.
Да, я читал и "Вия", и "Семью вурдалаков", но у нас нет и не было Эдгара По, Лавкрафта и так далее.
Да и сказки наши в сравнении с европейскими гораздо мягче.
И снова - про Крошечку-Хаврошечку я в курсе, но сравните это с классической европейской сказкой без обработки, и сопоставьте количество подобных ужасов в нашей и в европейской традиции.
Нет, тут "дело не в бобине".
А ужастики и в СССР не снимали, за исключением того же "Вия".
Бюджет освоен