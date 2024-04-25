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В ОАЭ пройдут соревнования Формулы-1 с беспилотными ИИ-болидами

В ОАЭ пройдут соревнования Формулы-1 с беспилотными ИИ-болидами

Автор:
25 апреля 2024 14:05
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
867
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В ОАЭ пройдут соревнования ИИ-автомобилей с призовым фондом в $2,25 млн. Восемь команд получат одинаковые болиды с необходимым железом, но без программной начинки для гонки. Участникам нужно научить ИИ быстро и аккуратно ездить.
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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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8  комментариев
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36k
Teodor 53 минуты назад
И кому это надо? То я за условного Шумахера болел, а теперь за набор чипов и алгоритмов что-ли..? Да и разбиться может лишь железо - какой мне в этом адреналин?
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9k
Роман 4 минуты назад
Лучше бы замутили бои между роботами. С пальбой, стрельбой и тд и тп. Будет и шоу и понимание общественности к какому звездецу мы движемся ...
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4k
wwwoffka 1 Полчаса назад
Победил болид с карликом внутри.
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2k
Карл Карл 53 минуты назад
соревнования программистов получается
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13k
Copycat 56 минут назад
ну я в этом вообще смысла лично не вижу, фишка то от части тут в навыках человека который ведет машину, в его мастерстве, ии мне не особо интересен
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13k
Б.Касторский 57 минут назад
Жуть конечно! Беспилотные гонки очень интересно. Учитывая, что мир давно ждет автопилот в гражданской жизни.
Помню в юности смотрел Битвы роботов, там конечно ими управляют, но тем не менее очень увлекательно.
Но чую луддиты будут недовольны.
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27k
сеньор Леонсио Час назад
Надо, чтобы ИИ ещё и судей со зрителями заменил!
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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