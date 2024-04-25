В ОАЭ пройдут соревнования Формулы-1 с беспилотными ИИ-болидами

Команды получат машины Dallara Super Formula SF23, оснащенные оборудованием для автоматического вождения. Разным ИИ-моделям предстоит сориентироваться на трассе и завершить гонку раньше остальных. Учить своего "пилота" будут восемь команд, используя свои навыки программирования, алгоритмы искусственного интеллекта и опыт в машинном обучении.



Бывший пилот команды Red Bull F1 Даниил Квят попробует потягаться с ИИ на обычной Dallara SF23. Событие сравнивается с первой автомобильной гонкой (Париж-Руан 1894 года), шахматным матчем 1996 года между IBM Deep Blue и Гарри Каспаровым и испытанием DARPA 2004 для автономных автомобилей. Старт мероприятия запланирован на 27 апреля.