В России начали переделывать китайские Tank 300 в "Гелики" Brabus G 63

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Московская тюнинг-фирма Racingteam освоила конверсию китайского Tank 300 в Mercedes-AMG G 63 от Brabus, правда только внешнюю. Помимо полноформатного обвеса, для внедорожника предлагаются ещё и новые колёсные диски, но других механических изменений не предусмотрено. Цена переосмысленного «Танка» после доработок вырастает примерно на миллион рублей: обвес родом из Китая стоит примерно 600 тысяч рублей как набор деталей.
В состав обвеса, который столичные тюнеры устанавливают на Tank 300, входят новые бамперы, массивные расширители колёсных арок, иная решётка радиатора и капот с крупным воздухозаборником. Кроме того, внедорожник оснащают альтернативной оптикой и аэродинамическими элементами на крыше, включая развитый спойлер.
Внешне Tank 300 становится похож на классический Brabus Rocket — базовую модель ателье из Боттропа на базе Mercedes-AMG G 63.
Двадцатидюймовые колёсные диски устанавливаются на внедорожник через проставки. Кроме того, судя по соцсетям ателье, сейчас механики экспериментируют с оснащением Tank 300 портальными редукторами, но сколько будет стоить такая модернизация, пока не уточняется.
«Гелендваген» и его производные нередко становятся образцами для разработки тюнинг-китов, но ранее в таком стиле переделывали главным образом Suzuki Jimny. О модернизации китайских внедорожников в стиле G-класса до этого не сообщалось.
Внешне Tank 300 становится похож на классический Brabus Rocket — базовую модель ателье из Боттропа на базе Mercedes-AMG G 63.
Двадцатидюймовые колёсные диски устанавливаются на внедорожник через проставки. Кроме того, судя по соцсетям ателье, сейчас механики экспериментируют с оснащением Tank 300 портальными редукторами, но сколько будет стоить такая модернизация, пока не уточняется.
«Гелендваген» и его производные нередко становятся образцами для разработки тюнинг-китов, но ранее в таком стиле переделывали главным образом Suzuki Jimny. О модернизации китайских внедорожников в стиле G-класса до этого не сообщалось.
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Гелик по мне - кирпич по цене слитка золота. По виду полное г, но да, мощный и с понтами. Чисто мое мнение, для кого-то гелик может быть и мечта, это его право, я не против.