В России начали переделывать китайские Tank 300 в "Гелики" Brabus G 63

В состав обвеса, который столичные тюнеры устанавливают на Tank 300, входят новые бамперы, массивные расширители колёсных арок, иная решётка радиатора и капот с крупным воздухозаборником. Кроме того, внедорожник оснащают альтернативной оптикой и аэродинамическими элементами на крыше, включая развитый спойлер.



Внешне Tank 300 становится похож на классический Brabus Rocket — базовую модель ателье из Боттропа на базе Mercedes-AMG G 63.



Двадцатидюймовые колёсные диски устанавливаются на внедорожник через проставки. Кроме того, судя по соцсетям ателье, сейчас механики экспериментируют с оснащением Tank 300 портальными редукторами, но сколько будет стоить такая модернизация, пока не уточняется.



«Гелендваген» и его производные нередко становятся образцами для разработки тюнинг-китов, но ранее в таком стиле переделывали главным образом Suzuki Jimny. О модернизации китайских внедорожников в стиле G-класса до этого не сообщалось.