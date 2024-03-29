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В России начали переделывать китайские Tank 300 в "Гелики" Brabus G 63

В России начали переделывать китайские Tank 300 в "Гелики" Brabus G 63

Автор:
29 марта 2024 15:44
Сообщество : Автомир
Метки: Tank 300   Автовсячина   Китай   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   обвес   тюнинг   
1068
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Московская тюнинг-фирма Racingteam освоила конверсию китайского Tank 300 в Mercedes-AMG G 63 от Brabus, правда только внешнюю. Помимо полноформатного обвеса, для внедорожника предлагаются ещё и новые колёсные диски, но других механических изменений не предусмотрено. Цена переосмысленного «Танка» после доработок вырастает примерно на миллион рублей: обвес родом из Китая стоит примерно 600 тысяч рублей как набор деталей.
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Метки: Tank 300   Автовсячина   Китай   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   обвес   тюнинг   
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8  комментариев
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59k
zloykoyot 19 минут назад
Ну, к такой тачке надо прилагать чай в бутылке из-под Хенесси и кошелёк, набитый купюрами банка приколов. Из одёжки - на выбор, треники Abibas или пиНджак Сucci.
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8k
Андрей 22 минуты назад
Возникает ощущение, что этот Танк с гелика и рисовали, с возможностью потом "дотюнить"
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14k
..: Атеист :.. Полчаса назад
Мне вот гелик и так не нравится, а тут еще и липовый гелик. Вот зачем?
Гелик по мне - кирпич по цене слитка золота. По виду полное г, но да, мощный и с понтами. Чисто мое мнение, для кого-то гелик может быть и мечта, это его право, я не против.
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35k
Teodor 59 минут назад
Мне лягушку хоть в сахаре обваляй - я ее есть не буду! (С) Собакевич
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3k
Rom Час назад
Ну и уёпищще! Особенно интересно посмотреть на тех, кому придет в голову это сделать.
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94
ГТА Форевер Час назад
колхоз селпо тюнинг
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39k
АнтонПолднев Час назад
Ну почти...
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12k
Том Сойер Час назад
Плять! Где Гелик и где эта китайская куйня, блин......
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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