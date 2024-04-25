Легализации тонировки в этом году не будет

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Кабмин РФ готовит отрицательный отзыв на законопроект о лёгкой тонировке передних боковых стекол автомобилей. Как заявили - предлагаемые изменения противоречат техрегламенту Таможенного союза. Законопроект предлагал снизить требование к светопропускаемости стекол с 70% до 50%.
Тонированные стекла защищают водителей от перегрева и ослепления. В пояснительной записке указывалось на важность защиты водителей от перегрева и потери концентрации на управлении. В кабмине отметили отсутствие статистических данных и сведений об избыточности правового урегулирования в проекте.
В 2023 году депутаты Госдумы уже выступали с похожим законопроектом. Летом он получил аналогичный отрицательный отзыв правительства, а в ноябре был отклонён. При этом проект предлагал более радикальные изменения — полную отмену штрафов за нарушение светопропускаемости боковых стёкол.
В 2023 году депутаты Госдумы уже выступали с похожим законопроектом. Летом он получил аналогичный отрицательный отзыв правительства, а в ноябре был отклонён. При этом проект предлагал более радикальные изменения — полную отмену штрафов за нарушение светопропускаемости боковых стёкол.
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Что позволено Юпитеру - не позволено быку.
Так, что бы поляризованный свет от своих фар нормально проходил, а для встречного, решетка была бы под 90 градусов.
Тогда слепить не будет никого.