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Легализации тонировки в этом году не будет

Легализации тонировки в этом году не будет

Автор:
25 апреля 2024 15:48
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Россия   Таможенный Союз   авто   автомир   автомобили   депутат   закон   машина   тонировка   
696
1
Кабмин РФ готовит отрицательный отзыв на законопроект о лёгкой тонировке передних боковых стекол автомобилей. Как заявили - предлагаемые изменения противоречат техрегламенту Таможенного союза. Законопроект предлагал снизить требование к светопропускаемости стекол с 70% до 50%.
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Метки: Автовсячина   Россия   Таможенный Союз   авто   автомир   автомобили   депутат   закон   машина   тонировка   
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8  комментариев
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611
DuckTales 49 минут назад
Давно не было... вернуть тонировку и со знаком шипы что-нибудь придумать
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43k
Example 6.2.6 58 секунд назад
Все животные равны, но некоторые - ровнее :)
Что позволено Юпитеру - не позволено быку.
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26k
Сибиряк 2 минуты назад
Ссылка coub.com
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4k
Taf Taffus 14 минут назад
У нас же есть статья про пропаганду нетрадиционных ориентаций и всякого ЛГБТ, авторы законопроекта просто нагнулись и подняли себе состав по этой статье.
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6k
hhwost Полчаса назад
красивые пацаны стёкла не тонируют
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61k
turyst 43 минуты назад
Эх... Надо вводить поляризационные пленки на фары и лобовые стёкла.
Так, что бы поляризованный свет от своих фар нормально проходил, а для встречного, решетка была бы под 90 градусов.

Тогда слепить не будет никого.
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1
кешью turyst 19 минут назад
и ты никуя видеть не будешь дэбил мосг включи
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Добрый Бабайка
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