Легализации тонировки в этом году не будет

Тонированные стекла защищают водителей от перегрева и ослепления. В пояснительной записке указывалось на важность защиты водителей от перегрева и потери концентрации на управлении. В кабмине отметили отсутствие статистических данных и сведений об избыточности правового урегулирования в проекте.



В 2023 году депутаты Госдумы уже выступали с похожим законопроектом. Летом он получил аналогичный отрицательный отзыв правительства, а в ноябре был отклонён. При этом проект предлагал более радикальные изменения — полную отмену штрафов за нарушение светопропускаемости боковых стёкол.