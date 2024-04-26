Спустя 20 лет: интересные факты и скрытые детали из фильмов 2004 года, у которых в этом году юбилей

Если вы ходили в кино в далёком 2004 году, то наверняка видели хотя бы парочку из этих фильмов.
И если вы смотрели мультфильм, то отлично знаете, почему.
К вопросу о детализированности мультфильмов Pixar.
Помните, как звали их первого ребёнка? Правильно, Вайолет, что с английского переводится как фиолетовый.
Все рисунки, показанные в фильме «Наполеон Динамит», исполнитель главной роли Джон Хидер нарисовал сам
В фильме «Сокровище нации» актёр Шон Бин сделал отсылку к своей любимой футбольной команде «Шеффилд Юнайтед»
В «Александре», когда герои смотрят на горы Гиндукуш и обсуждают пленение Прометея, можно увидеть лицо в горном пейзаже
Вы его видите? Это же прямо реальное лицо. Намерено ли оно было создано, или это высококачественная парейдолия?
В фильме «Дрянные девчонки» Регина носит на шее ожерелье в виде буквы «R». Позже и Кэди (Cady) начинает носить ожерелье с буквой «С»
Это происходит после того, как Кэди унизила Реджину и заняла её место.
В «Вечном сиянии чистого разума» с помощью цвета волос Клементины зрители могут понять, какую фазу отношений они видят
Зелёный — первая встреча, красный — фэнтезийные сцены, оранжевый — роман, синий — повторное знакомство.
Даже в такой незначительной сцене.
В «Терминале» герой Хэнкса ловит букет, брошенный Долорес на свадьбе. Позже он встречается с Амелией с тем же букетом
В «Трое» Брэд Питт и Эрик Бана не использовали дублеров для сцены битвы на мечах. И договорились платить за каждое случайное попадание друг по другу
50 долларов за каждый лёгкий удар, 100 — за каждый сильный. В итоге Питт заплатил Бане 750 долларов. А вот Бана не должен был Питту ничего.
Источник:
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