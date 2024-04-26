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Спустя 20 лет: интересные факты и скрытые детали из фильмов 2004 года, у которых в этом году юбилей

Спустя 20 лет: интересные факты и скрытые детали из фильмов 2004 года, у которых в этом году юбилей

Автор:
26 апреля 2024 11:17
Сообщество : Кино
Метки: 20 лет   2004 год   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   
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Если вы ходили в кино в далёком 2004 году, то наверняка видели хотя бы парочку из этих фильмов.

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И если вы смотрели мультфильм, то отлично знаете, почему.

К вопросу о детализированности мультфильмов Pixar.

Помните, как звали их первого ребёнка? Правильно, Вайолет, что с английского переводится как фиолетовый.

Вы его видите? Это же прямо реальное лицо. Намерено ли оно было создано, или это высококачественная парейдолия?

Это происходит после того, как Кэди унизила Реджину и заняла её место.

Зелёный — первая встреча, красный — фэнтезийные сцены, оранжевый — роман, синий — повторное знакомство.

Даже в такой незначительной сцене.

50 долларов за каждый лёгкий удар, 100 — за каждый сильный. В итоге Питт заплатил Бане 750 долларов. А вот Бана не должен был Питту ничего.

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Метки: 20 лет   2004 год   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   
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bosayk 41 минуту назад
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там три рожи - вы про ту что в капюшоне?)
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