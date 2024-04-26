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Сообщество Без кота и жизнь не та 2313 постов • 513 подписчиков подписаться
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Кот открыл шашлычный сезон

Кот открыл шашлычный сезон

Автор:
26 апреля 2024 08:41
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Еда   животные   кот   кошка   мясо   шашлык   
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Мужчина и его питомец решили не дожидаться майских праздников и открыли шашлычный сезон у себя на кухне.

Майские праздники стремительно приближаются день за днем, а значит уже совсем скоро многие откроют долгожданный шашлычный сезон. Однако котейка из видео уже успел это сделать. Пушистик и его хозяин решили не дожидаться майских праздников и побаловать себя жареным мясом немного раньше.

При этом парочка предпочла не выходить из дома, а сделать мини-шашлычки прямо на собственной кухне, используя сковороду-гриль. Конечно, идея неплохая. Но с посиделками на природе домашние шашлыки точно не сравнятся.

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Метки: Видео   Еда   животные   кот   кошка   мясо   шашлык   
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1  комментарий
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Enigma Kuutar 2 часа назад
Скоро все будут праздновать Шашлычный Спас. Как набутетенятся отмечамши, да и порасколошкают друг дружке морды. А апосля лобызаться станут
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3932 поста (3925 в горячем)

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