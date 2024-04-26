Кот открыл шашлычный сезон

Майские праздники стремительно приближаются день за днем, а значит уже совсем скоро многие откроют долгожданный шашлычный сезон. Однако котейка из видео уже успел это сделать. Пушистик и его хозяин решили не дожидаться майских праздников и побаловать себя жареным мясом немного раньше.

При этом парочка предпочла не выходить из дома, а сделать мини-шашлычки прямо на собственной кухне, используя сковороду-гриль. Конечно, идея неплохая. Но с посиделками на природе домашние шашлыки точно не сравнятся.