Maserati расширяет линейку электрического транспорта роскошным катером Tridente

Катер имеет длину около 10,5 метра и рассчитан на восемь человек. Конструкция катера включает купальную платформу на корме и небольшую каюту с санузлом под верхней палубой. Корпус лодки будет сделан из карбона, кресла будут обиты дорогой кожей, а лоцман будет получать информацию с большого сенсорного дисплея.



Электромоторы катера развивают 600 л.с. и работают от 252-киловаттной батареи. Заявленная крейсерская скорость катера составляет 46 км/ч, а максимальная скорость - 74 км/ч. Запас хода катера составляет около 70 километров, что делает его подходящим для прогулочного использования.



Лодки будут собираться на американской верфи Hodgdon Yachts, и на строительство каждого экземпляра предлагается закладывать не менее 10 месяцев.