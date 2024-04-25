Maserati расширяет линейку электрического транспорта роскошным катером Tridente

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Maserati анонсирует роскошный катер Maserati Tridente предназначенный для обеспеченных клиентов, увлечённых электрическим транспортом. Это первый подобный проект итальянского бренда. Приём заказов уже открыт, а ориентировочная цена может составить 2,6 миллиона долларов или 242 миллиона рублей по текущему курсу.
Катер имеет длину около 10,5 метра и рассчитан на восемь человек. Конструкция катера включает купальную платформу на корме и небольшую каюту с санузлом под верхней палубой. Корпус лодки будет сделан из карбона, кресла будут обиты дорогой кожей, а лоцман будет получать информацию с большого сенсорного дисплея.
Электромоторы катера развивают 600 л.с. и работают от 252-киловаттной батареи. Заявленная крейсерская скорость катера составляет 46 км/ч, а максимальная скорость - 74 км/ч. Запас хода катера составляет около 70 километров, что делает его подходящим для прогулочного использования.
Лодки будут собираться на американской верфи Hodgdon Yachts, и на строительство каждого экземпляра предлагается закладывать не менее 10 месяцев.
Электромоторы катера развивают 600 л.с. и работают от 252-киловаттной батареи. Заявленная крейсерская скорость катера составляет 46 км/ч, а максимальная скорость - 74 км/ч. Запас хода катера составляет около 70 километров, что делает его подходящим для прогулочного использования.
Лодки будут собираться на американской верфи Hodgdon Yachts, и на строительство каждого экземпляра предлагается закладывать не менее 10 месяцев.
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