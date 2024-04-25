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Maserati расширяет линейку электрического транспорта роскошным катером Tridente

Maserati расширяет линейку электрического транспорта роскошным катером Tridente

Автор:
25 апреля 2024 16:44
Сообщество : Автомир
Метки: Maserati   Tridente   Автовсячина   Италия   авто   автомир   автомобили   катер   машина   электромобиль   
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Maserati анонсирует роскошный катер Maserati Tridente предназначенный для обеспеченных клиентов, увлечённых электрическим транспортом. Это первый подобный проект итальянского бренда. Приём заказов уже открыт, а ориентировочная цена может составить 2,6 миллиона долларов или 242 миллиона рублей по текущему курсу.
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Метки: Maserati   Tridente   Автовсячина   Италия   авто   автомир   автомобили   катер   машина   электромобиль   
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4  комментария
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АнтонПолднев Час назад
А как с зарядками на водной глади? 70 км, это вообще-то не так уж много...
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25k
Bayker 17 минут назад
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Добрый Бабайка
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  • 1234 поста (1226 в горячем)

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