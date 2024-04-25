Водитель интересуется, кого признают виновным

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Авторский текст: "Подскажите кого виновным признают на разборе? ДТП произошло на дворовой территории, у водителя синего авто помеха справа, вину не признаёт, утверждает что я якобы срезал угол".
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Так то синий прав. Плюс к тому, он ехал прямо, а влетевший в него поворачивал