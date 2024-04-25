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Водитель интересуется, кого признают виновным

Водитель интересуется, кого признают виновным

Автор:
25 апреля 2024 12:20
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Авторский текст: "Подскажите кого виновным признают на разборе? ДТП произошло на дворовой территории, у водителя синего авто помеха справа, вину не признаёт, утверждает что я якобы срезал угол".
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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15  комментариев
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7k
Roman Час назад
Обоих на трамвай пересадить пожизненно.
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CAIIIKA1908 18 минут назад
Теоретически вроде синий виноват, но рег тоже мог смотреть, куда едет.
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33k
Юрьевич 41 минуту назад
Рег придурок по встречке ехал. И никакая это не дворовая территория и знак был уступи дорогу и одностороннее движение! Лишение прав... А с учётом вопроса "Подскажите кого виновным признают на разборе?" - пожизненно лишать прав!
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3k
Сергей 43 минуты назад
Вся картина не ясна. Так то помеха справа была. Но автор угол резал. Каие знаки у синего есть, по движению. Обоюднная вина и по страховкам.
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17k
ron 46 минут назад
с такой реакцией регу только дома сидеть
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2k
Александр 53 минуты назад
не верю что это придомовая территория. по идее, да, помеха справа, но хочется знаки приоритета увидеть на этой дорожке, если они есть.
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5k
Паха Час назад
регика не смущает что он поворачивает налево со встречной полосы прямиком в остановившуюся машину.
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5k
Ухалус Посовиномус Час назад
это не дворовая территория ,а дублер.
Так то синий прав. Плюс к тому, он ехал прямо, а влетевший в него поворачивал
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7k
Трям Час назад
Така хохотался, так хохотался... а тут бац и приуныл ))
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1405 постов (1423 в горячем)

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