Молодой лось пришел к дому мужчины

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Любопытный лось пришел к жилому дому и совсем не испугался, когда появился хозяин жилища.
В последнее время все больше людей выбирают спокойную жизнь загородом, нежели шумные мегаполисы. И это неудивительно, ведь близость к природе улучшает физическое и психологическое состояние. К тому же, порой такое соседство приносит очень неожиданные сюрпризы.
К дому мужчины, к примеру, подошел лось. Пушистый стоял возле крыльца и явно что-то хотел от автора видео. Возможно, лесной гость просто прогуливался по маленькому городку или собирал с людей налоги на вкусняшки.
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