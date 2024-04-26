Молодой лось пришел к дому мужчины

В последнее время все больше людей выбирают спокойную жизнь загородом, нежели шумные мегаполисы. И это неудивительно, ведь близость к природе улучшает физическое и психологическое состояние. К тому же, порой такое соседство приносит очень неожиданные сюрпризы.

К дому мужчины, к примеру, подошел лось. Пушистый стоял возле крыльца и явно что-то хотел от автора видео. Возможно, лесной гость просто прогуливался по маленькому городку или собирал с людей налоги на вкусняшки.