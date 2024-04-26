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Молодой лось пришел к&nbsp;дому мужчины

Молодой лось пришел к дому мужчины

Автор:
26 апреля 2024 07:45
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   в мире   встреча   животные   лось   
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Любопытный лось пришел к жилому дому и совсем не испугался, когда появился хозяин жилища.

В последнее время все больше людей выбирают спокойную жизнь загородом, нежели шумные мегаполисы. И это неудивительно, ведь близость к природе улучшает физическое и психологическое состояние. К тому же, порой такое соседство приносит очень неожиданные сюрпризы.

К дому мужчины, к примеру, подошел лось. Пушистый стоял возле крыльца и явно что-то хотел от автора видео. Возможно, лесной гость просто прогуливался по маленькому городку или собирал с людей налоги на вкусняшки.

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Метки: Видео   Прикол   в мире   встреча   животные   лось   
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
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