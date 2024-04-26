Загадочный Джером из Песчаной Бухты

Умирающего мужчину доставили в дом семьи Олбрайт в деревне Дигби-Нек, где его укрыли одеялом и дали горячее питьё. Выяснилось, что молодой человек не мог говорить или понимать ни один из языков, на которых говорили жители деревни, включая английский, французский, латинский, итальянский и испанский. Его единственным способом взаимодействия с другими было глухое нечленораздельное рычание. Хотя при этом он явно любил детвору и был расположен к детям.

Жители деревни стали называть его Джеромом, потому что при первом допросе он пробормотал что-то похожее на это имя.

Присутствие Джерома в Сэнди-Коув стало предметом бурных обсуждений, породив массу слухов среди горожан. Люди страстно хотели понять, кем был Джером, и какие загадочные обстоятельства привели его к их берегам. Возможно, Джером был матросом, который пытался поднять бунт и был наказан тем, что ему отрубили ноги. Однако его мягкие, нежные, лишённые мозолей ладони наводили на мысль, что Джером не привык к физическому труду. Еще одно объяснение – он был наследником крупного состояния, и от него избавились, чтобы освободить место для кого-то другого, кто хотел получить его наследство.