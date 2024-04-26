Загадочный Джером из Песчаной Бухты

Порой загадки, которые никак не связаны с мистикой, а оказываются совершенно обыденными и житейскими, могут оставить в сознании людей гораздо более неизгладимое впечатление.
В Новой Шотландии из уст в уста передаётся история таинственного безногого человека по прозвищу Джером, который однажды в 1863 году появился в Сэнди-Коув. Его нашли сентябрьским утром, сидящим перед большим камнем, два рыбака на пляже залива Фанди. Мужчина явно страдал от ночного холода и палящих лучей солнца днём. В пределах его досягаемости были коробка печенья, буханка хлеба и кувшин с водой. Самое главное и страшное в том, что обе ноги этого человека отсутствовали и были отрезаны выше колен. При ближайшем рассмотрении оказалось, что ампутацией явно занимался не дилетант, а опытный хирург. Ещё свежие раны были правильно перевязаны. Стало понятно, что незнакомца оставил на берегу проходивший мимо корабль.
Умирающего мужчину доставили в дом семьи Олбрайт в деревне Дигби-Нек, где его укрыли одеялом и дали горячее питьё. Выяснилось, что молодой человек не мог говорить или понимать ни один из языков, на которых говорили жители деревни, включая английский, французский, латинский, итальянский и испанский. Его единственным способом взаимодействия с другими было глухое нечленораздельное рычание. Хотя при этом он явно любил детвору и был расположен к детям.
Жители деревни стали называть его Джеромом, потому что при первом допросе он пробормотал что-то похожее на это имя.
Присутствие Джерома в Сэнди-Коув стало предметом бурных обсуждений, породив массу слухов среди горожан. Люди страстно хотели понять, кем был Джером, и какие загадочные обстоятельства привели его к их берегам. Возможно, Джером был матросом, который пытался поднять бунт и был наказан тем, что ему отрубили ноги. Однако его мягкие, нежные, лишённые мозолей ладони наводили на мысль, что Джером не привык к физическому труду. Еще одно объяснение – он был наследником крупного состояния, и от него избавились, чтобы освободить место для кого-то другого, кто хотел получить его наследство.
Прожив у Олбрайтов несколько недель, Джером был отправлен в другую семью, с которой провёл ещё несколько недель, после чего переехал в соседний дом. Таким образом, он стал чем-то вроде общего родственника, и расходы на питание и одежду Джерома несли все жители. В конце концов, местная баптистская религиозная община решила, что, судя по внешнему виду, пострадавший похож на католика. И отправила его в соседнюю французскую католическую общину Метеган, в дом Жана Николы. Правительство Новой Шотландии также приняло решение о специальном пособии в размере двух долларов в неделю на содержание Джерома. Джером прожил в доме Николы семь лет.
После смерти жены Никола переехал в Европу, а Джером отправился жить к Дедье и Зебет Комо в Сент-Альфонс-де-Клер, недалеко от Метегана. Пара использовала относительную известность Джерома в своих интересах, взимая плату за вход с желающих увидеть таинственного человека. Джером прожил у них более 40 лет, вплоть до своей смерти 15 апреля 1912 года. За почти 50 лет, проведённых в округе Дигби, Джером почти не говорил. Он не читал и не писал. Когда к нему приходили люди, он никогда не смотрел на них.
Большую часть времени он глядел в пол. Когда ему задавали вопрос, он издавал странное бормотание, чтобы показать своё раздражение. Его никогда не видели делающим пометки ручкой или карандашом, и он никогда не пытался заглянуть в книгу или что-нибудь почитать. Он отказывался даже смотреть на картинки. Джером вел совершенно пассивную жизнь, был чем-то типа домашнего животного.
После его смерти история этого загадочного человека всё больше переплеталась с легендами и преданиями, поскольку местные жители передавали её из поколения в поколение. Естественно, слегка приукрашивая и добавляя новые подробности и детали.
Этому случаю посвятили несколько книг, а в 1994 году вышел французский фильм о Джероме.
Согласно одной из версий, Джером был итальянцем, который работал лесорубом в районе Чипман в Нью-Брансуике, на другом берегу залива Фанди. В 1859 году, за четыре года до своего таинственного появления в Сэнди-Коув, итальянец шёл по лесу посреди зимы. Возможно, он заблудился и упал в пруд. С трудом выбравшись, добрался до лесопилки, где и заночевал. На следующее утро он обнаружил, что его ноги так сильно обморожены, что местный хирург счёл необходимым немедленно ампутировать обе конечности выше колена, чтобы спасти парню жизнь.
Когда итальянец пришёл в сознание, он начал кричать о своей «гамбе», что в переводе с итальянского означает «ноги» (gambe). Так он стал известен как Гамби.
Гамби оказался непосильной ношей для местных. Ходили слухи, что капитану проходящей мимо шхуны заплатили за его перевозку. Возможно, капитан отправился на противоположный берег залива в Новой Шотландии и бросил беднягу на пляже в Сэнди-Коув. Эта история, объясняющая возможное происхождение Джерома, была описана в книге 2008 года «Джером: разгадка тайны молчаливого потерпевшего кораблекрушение в Новой Шотландии», написанной местным историком Фрейзером Муни-младшим. Однако взгляды Муни на эту историю были раскритикованы некоторыми за такую подачу истории, не имеющей под собой никаких фактических оснований.
Как бы то ни было, Новая Шотландия оказалась маленьким раем для Джерома. Жители Дигби-Нека, а затем и Метегана искренне заботились о нём, и Джером до самой смерти оставался вполне спокойным, хотя и слегка подавленным. Вполне возможно, что такими оказались последствия сильного стресса.
В 2000 году жители деревни Метеган установили мемориальную доску, посвящённую Джерому, над фальшивой могилой, поскольку место настоящего захоронения было утеряно.
Источник:
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