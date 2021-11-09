Трейлер фильма "Агент 117: Из Африки с любовью" (2021)

Судьба заносит легендарного Агента 117 в Африку, где горячее пустыни только женщины. Вооруженный неиссякаемой уверенностью в себе и убийственной харизмой, он может справиться со всеми врагами, кроме самого себя.

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Страна: Кения, Франция

Жанр: комедия, приключения, шпионский фильм

Дата выхода в России: 25 ноября 2021

В ролях: Жан Дюжарден, Пьер Нине, Фату Ндьяй, Владимир Йорданофф, Наташа Линдингер, Рикки Трибор, Мелоди Каста, Поль Уайт, Жиль Коэн

Режиссер: Николя Бедос