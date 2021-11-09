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Трейлер фильма "Агент 117: Из Африки с любовью" (2021)

Трейлер фильма "Агент 117: Из Африки с любовью" (2021)

Автор:
09 ноября 2021 15:14
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   франция   2021   фильм   Пьер Нине   комедии   приключения   Николя Бедос   Жан Дюжарден   Фату Ндьяй   Владимир Йорданофф   Наташа Линдингер   Рикки Трибор   Мелоди Каста   Поль Уайт   Жиль Коэн   Бельгия   
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Судьба заносит легендарного Агента 117 в Африку, где горячее пустыни только женщины. Вооруженный неиссякаемой уверенностью в себе и убийственной харизмой, он может справиться со всеми врагами, кроме самого себя.
Страна: Кения, Франция
Жанр: комедия, приключения, шпионский фильм
Дата выхода в России: 25 ноября 2021
В ролях: Жан Дюжарден, Пьер Нине, Фату Ндьяй, Владимир Йорданофф, Наташа Линдингер, Рикки Трибор, Мелоди Каста, Поль Уайт, Жиль Коэн
Режиссер: Николя Бедос

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Метки: видео   кино   трейлер   франция   2021   фильм   Пьер Нине   комедии   приключения   Николя Бедос   Жан Дюжарден   Фату Ндьяй   Владимир Йорданофф   Наташа Линдингер   Рикки Трибор   Мелоди Каста   Поль Уайт   Жиль Коэн   Бельгия   
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6  комментариев
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23k
Ваня 2 часа назад
первые два в свое время зашли... посмотрим и этот...
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6k
mH Час назад
Опять какая-нибудь хрень с неграми
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Kinoman
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