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Лысеющий итальянец вытатуировал себе челку на лбу

Лысеющий итальянец вытатуировал себе челку на лбу

Автор:
26 апреля 2024 12:03
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: вирусное видео   когда нет мозгов   лысеющие мужчины   соцсети   тату на голове   тикток   хайпожоры   челка   
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26-летний Джанлука из Фонди (Италия) попытался спасти свою редеющую шевелюру, вытатуировав на лбу челку. Он пришёл в местный тату-салон и убедил мастера согласиться на его идею. Но когда он посмотрел на себя в зеркало, то потерял дар речи!

Тату-мастер Мария Джина Альтобелли, владелица и сотрудница тату-салона Gipsy.g Tattoo & Piercing, записала процесс нанесения татуировки на лоб Джанлуки.


Она рассказала, что когда клиент попросил сделать татуировку в виде чёлки, она не была уверена, что это хорошая идея. Но в итоге решила выполнить работу, которая, по ее мнению, прошла очень хорошо.



Видео, размещенное на TikTok, посмотрели 27,8 миллиона человек, и многие задаются вопросом, зачем это вообще нужно было делать.


В ролике показано, как Мария рисует «пряди» на лбу Джанлуки, а он вздрагивает, когда игла касается его кожи.


Вытерев лоб, она подводит Джанлуку к зеркалу, чтобы он мог впервые увидеть, как выглядит его новая прическа.


Повернувшись, чтобы увидеть свое отражение, Джанлука, похоже, был не слишком впечатлен: он закрыл лицо руками и, кажется, разрыдался.


«Конечно, я была настроена скептически, когда он попросил меня сделать эту татуировку, но в итоге я очень довольна работой, — говорит Мария. — У нас ушел час, потому что я занимаюсь татуировкой уже шесть лет, так что я все делаю очень быстро. Я не ожидала, что видео станет таким вирусным».


Однако пользователи TikTok были не в восторге от новой прически Джанлуки. Некоторые были просто в истерике, а другие отнеслись к решению мужчины с большим пониманием.


Один из комментаторов сказал: «Надеюсь, это шутка. Это не может быть правдой», а другой добавил: «Мгновенное сожаление, когда он смотрит в зеркало. Вряд ли он плачет от счастья». Третий пошутил: «Он отправится домой, чтобы погуглить лазерное удаление татуировок».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вирусное видео   когда нет мозгов   лысеющие мужчины   соцсети   тату на голове   тикток   хайпожоры   челка   
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19  комментариев
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10k
SuperTroll 2 часа назад
Какая разница лысый ты или волосатый, если ты все равно долпаеп?
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1k
Кактус 14 минут назад
Посоны одобряют!
Тату - это посыл человека окружающим. В данном случае, что он лысеющий дал.па.ёп!))
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3k
Евгений Хр 18 минут назад
Не в волосах счастье.
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106
TCCC 21 минуту назад
Куй стоять не будет, тоже сделает тату?)
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106
TCCC 23 минуты назад
На тату мозга не хватило?
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226
ГТА Форевер 43 минуты назад
Не правильный посыл новости!
"Тупеющий итальянец вытатуировал себе челку на лбу"
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632
Алексей Куликов 47 минут назад
Женщины с вытатуироваными бровями скажут, что он идиот.
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2k
raael13 48 минут назад
Волосы выпали и выпали... Страшно когда мозгов нет.
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145k
parallax 52 минуты назад
Он наверное и выпадающие зубы татуирует.
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4k
Владимир 54 минуты назад
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82
ПИВОнер Час назад
Теряющий привлекательность итальянец вытатуировал на крестце стрелку...
Блин, вы чё выкладываете? Минуса не ставлю из принципа..
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922
Александр Час назад
Мог бы хной для пробы нарисовать или простым маркером. Или в дорога в Турцию, там пересадка волос поставлена на поток. А можно проще, быть проще и быть собой.
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40k
АнтонПолднев Час назад
Ну, вообще-то он далеко не первый такой сверхразум...
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417
Dima Час назад
хорошая попытка, но мозгов не добавилось!
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7k
hhwost 2 часа назад
stupido idiota - тупой идиот (ит.)
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4k
wwwoffka 1 2 часа назад
Надо было еще попросить извилин нарезать, вдруг помогло бы...
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13k
Гомерчик 2 часа назад
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1817 постов (1732 в горячем)

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