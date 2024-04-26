Лысеющий итальянец вытатуировал себе челку на лбу

26-летний Джанлука из Фонди (Италия) попытался спасти свою редеющую шевелюру, вытатуировав на лбу челку. Он пришёл в местный тату-салон и убедил мастера согласиться на его идею. Но когда он посмотрел на себя в зеркало, то потерял дар речи!
Тату-мастер Мария Джина Альтобелли, владелица и сотрудница тату-салона Gipsy.g Tattoo & Piercing, записала процесс нанесения татуировки на лоб Джанлуки.
Она рассказала, что когда клиент попросил сделать татуировку в виде чёлки, она не была уверена, что это хорошая идея. Но в итоге решила выполнить работу, которая, по ее мнению, прошла очень хорошо.
Видео, размещенное на TikTok, посмотрели 27,8 миллиона человек, и многие задаются вопросом, зачем это вообще нужно было делать.
В ролике показано, как Мария рисует «пряди» на лбу Джанлуки, а он вздрагивает, когда игла касается его кожи.
Вытерев лоб, она подводит Джанлуку к зеркалу, чтобы он мог впервые увидеть, как выглядит его новая прическа.
Повернувшись, чтобы увидеть свое отражение, Джанлука, похоже, был не слишком впечатлен: он закрыл лицо руками и, кажется, разрыдался.
«Конечно, я была настроена скептически, когда он попросил меня сделать эту татуировку, но в итоге я очень довольна работой, — говорит Мария. — У нас ушел час, потому что я занимаюсь татуировкой уже шесть лет, так что я все делаю очень быстро. Я не ожидала, что видео станет таким вирусным».
Однако пользователи TikTok были не в восторге от новой прически Джанлуки. Некоторые были просто в истерике, а другие отнеслись к решению мужчины с большим пониманием.
Один из комментаторов сказал: «Надеюсь, это шутка. Это не может быть правдой», а другой добавил: «Мгновенное сожаление, когда он смотрит в зеркало. Вряд ли он плачет от счастья». Третий пошутил: «Он отправится домой, чтобы погуглить лазерное удаление татуировок».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Тату - это посыл человека окружающим. В данном случае, что он лысеющий дал.па.ёп!))
"Тупеющий итальянец вытатуировал себе челку на лбу"
Блин, вы чё выкладываете? Минуса не ставлю из принципа..