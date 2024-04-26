Лысеющий итальянец вытатуировал себе челку на лбу





Видео, размещенное на TikTok, посмотрели 27,8 миллиона человек, и многие задаются вопросом, зачем это вообще нужно было делать.





В ролике показано, как Мария рисует «пряди» на лбу Джанлуки, а он вздрагивает, когда игла касается его кожи.



