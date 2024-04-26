Пассажиры круизных лайнеров рассказали о том, какие предметы запрещено проносить на борт

Ответ не заставил себя ждать! Пост собрал более 2,2 тысяч комментариев и более 2,1 тысяч лайков. Люди со смехом вспоминали свои неловкие обломы на круизных лайнерах. Вот несколько откликов:

«В 2010 году во время нашего медового месяца я упаковала в багаж пластиковые наручники. Нас отправили в Комнату для шалунов. Мы были двумя невинными молодожёнами и чувствовали себя крайне неловко».

«У меня забрали блендер для взбивания протеиновых коктейлей».

«Один раз мы ходили в эту комнату. Мы забыли переложить вино из зарегистрированного багажа в ручную кладь. К сожалению, вино так и осталось у них. Но мы всё равно отлично провели время».

«У нас в багаже лежал фотоштатив. Оказалось, что при сканировании он очень похож на кальян. Мы все посмеялись над ситуацией, когда открыли чемодан. Никакого унижения не почувствовала, всё было очень вежливо и профессионально».

«У меня в сумке для дайвинга лежал дайверский нож, и я о нем забыла. Его забрали, но вежливо предлагали брать с собой, когда мы сходили на берег на экскурсии. Я всегда отказывалась и забрала его у службы безопасности по завершении круиза».

«Ну в этом нет ничего страшного... мы были в Комнате для шалунов МНОГО раз... нет причин расстраиваться... просто скажите "я не знал", и сможете забрать свою вещь, когда сойдете с корабля».

«Меня всегда поражает, что люди хотят взять с собой на круизный корабль. Френч-прессы, кофейники, подушки, бассейны, наматрасники...»

«Я искренне удивлен, что кто-то считает хорошей идеей взять с собой портативную стиральную машину. Но, в их защиту, портативные стиральные машины не были включены в список запрещенных предметов...»

«Никогда не была в Комнате для шалунов. Я и дома-то стиркой не хочу заниматься, а уж взять с собой стиральную машинку в отпуск меня и подавно не заставишь».