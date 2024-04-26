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Пассажиры круизных лайнеров рассказали о том, какие предметы запрещено проносить на борт

Пассажиры круизных лайнеров рассказали о том, какие предметы запрещено проносить на борт

Автор:
26 апреля 2024 13:01
Сообщество : Юмор
Метки: Запрещенка   вирусный пост   запрещенные предметы   запрещено   круиз   круизный лайнер   правила   что нельзя брать на корабль   
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Джон Хилд, представитель круизной компании Carnival Cruise Line, повеселил своих подписчиков в соцсетях. Он рассказал о пассажире, у которого при посадке отобрали портативную стиральную машину — на время путешествия, конечно. Но сам факт! Люди в комментариях поделились и своими историями на эту тему.


На круизных лайнерах существуют строгие правила по поводу того, что можно с собой проносить на борт, а что нельзя. «Запрещёнка» изымается и всё время круиза хранится в специальном помещении, которое называют Naughty Room («Комната для озорников», «Комната для непослушных»).


Джон Хилд поделился рассказом пассажира одного из рейсов Carnival Valor о том, как его вместе с матерью вызвали в такую комнату за попытку пронести на борт стиральную машину, и эта история очень всех повеселила.


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«Мы с мамой были на корабле Valor в марте, — рассказал пассажир. Нас вызвали в Комнату для непослушных, потому что у нас в большой сумке была портативная стиральная машина Kuppet. С нами обращались как с преступниками и унижали. Я надеюсь, что компания Carnival будет более отзывчивой к людям и избавит их от подобного унижения».


По словам Хилда, после этого случая стиральные машины пришлось добавить в список запрещённых предметов на кораблях Carnival Cruise Line.


Джон публично обратился к этому пассажиру и извинился за инцидент, заверив его, что у компании не было намерения кого-то унизить:


«Мне очень жаль, что с вами это случилось, но команда выполняла свою работу, и я уверяю вас, что никакого намерения унизить вас не было. Просто никому и в голову не могло прийти, что можно принести с собой стиральную машину».



Затем он перешел к основной сути своего сообщения, а именно что портативные стиральные машины, безусловно, не будут допускаться в багаж пассажиров. И предложил пользователям соцсетей поделиться своими историями о том, как они столкнулись с Комнатой для непослушных.


«Вам когда-нибудь предлагали отправиться в Naughty Room потому что в вашем чемодане было что-то, чего не должно было быть? Вы можете признаться мне в этом здесь. Будьте здоровы».


Ответ не заставил себя ждать! Пост собрал более 2,2 тысяч комментариев и более 2,1 тысяч лайков. Люди со смехом вспоминали свои неловкие обломы на круизных лайнерах. Вот несколько откликов:


«В 2010 году во время нашего медового месяца я упаковала в багаж пластиковые наручники. Нас отправили в Комнату для шалунов. Мы были двумя невинными молодожёнами и чувствовали себя крайне неловко».


«У меня забрали блендер для взбивания протеиновых коктейлей».


«Один раз мы ходили в эту комнату. Мы забыли переложить вино из зарегистрированного багажа в ручную кладь. К сожалению, вино так и осталось у них. Но мы всё равно отлично провели время».


«У нас в багаже лежал фотоштатив. Оказалось, что при сканировании он очень похож на кальян. Мы все посмеялись над ситуацией, когда открыли чемодан. Никакого унижения не почувствовала, всё было очень вежливо и профессионально».


«У меня в сумке для дайвинга лежал дайверский нож, и я о нем забыла. Его забрали, но вежливо предлагали брать с собой, когда мы сходили на берег на экскурсии. Я всегда отказывалась и забрала его у службы безопасности по завершении круиза».


«Ну в этом нет ничего страшного... мы были в Комнате для шалунов МНОГО раз... нет причин расстраиваться... просто скажите "я не знал", и сможете забрать свою вещь, когда сойдете с корабля».


«Меня всегда поражает, что люди хотят взять с собой на круизный корабль. Френч-прессы, кофейники, подушки, бассейны, наматрасники...»


«Я искренне удивлен, что кто-то считает хорошей идеей взять с собой портативную стиральную машину. Но, в их защиту, портативные стиральные машины не были включены в список запрещенных предметов...»


«Никогда не была в Комнате для шалунов. Я и дома-то стиркой не хочу заниматься, а уж взять с собой стиральную машинку в отпуск меня и подавно не заставишь».


У Carnival Cruise Line, одной из крупнейших в мире круизных линий по количеству пассажиров, есть список предметов, запрещенных к провозу на их круизные суда. Помимо таких предметов, как взрывчатка, фейерверки, наркотики, оружие и легковоспламеняющиеся вещества, в списке упоминаются ножницы, наручники, самобалансирующиеся ховерборды, лазеры, шторы, свечи, воздушные шары, наполненные гелием, обувь на колёсиках и даже рыба в любом виде.








Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Запрещенка   вирусный пост   запрещенные предметы   запрещено   круиз   круизный лайнер   правила   что нельзя брать на корабль   
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2  комментария
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Влад 37 минут назад
Вобщем,требования логичные. Непонятно,почему нельзя подушку и наматрасник. Некоторые люди весьма брезгливы,а периодически всплывающие откровения горничных о том, что уборка делается символически,дают весьма обоснованные причины спать на своем белье.
И да,подушки в отелях - говно полное. Ни разу не попалось что-то похожее на мою домашнюю..(в поездах РЖД вообще нельзя даже подушкой назвать жалкий мешочек с непонятным содержимым).
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1817 постов (1732 в горячем)

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