Музыка ада: чем церковников так напугал обычный аккорд, что они решили его запретить?

Безусловно, музыка способна вызывать эмоции: с этим нет смысла спорить. Но некоторые считают её опасным инструментом. Если использовать музыку не по назначению, она может вызвать ощущения, способные развратить и подвигнуть на разрушения.

Конечно, в наши дни такой подход кажется безумием и полной ерундой. Каждый слушает что хочет. Хеви-метал имеет такое же право на существование, как и классика.

Но бывали времена, когда музыку запрещали, поскольку её способность вызывать эмоции и, возможно, внушать считалась злом.