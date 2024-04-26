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Музыка ада: чем церковников так напугал обычный аккорд, что они решили его запретить?

Музыка ада: чем церковников так напугал обычный аккорд, что они решили его запретить?

Автор:
26 апреля 2024 12:07
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Музыка   аккорд   восприятие   диссонанс   дьявол   запрет   звучание   католицизм   сирена   тритон   
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И не только запретить, но и практически предать анафеме.

Музыка – великая сила. Она способна вдохновлять, стимулировать, заставлять двигаться, увлекая так сильно, что у слушателя меняется настроение и мировоззрение.

Безусловно, музыка способна вызывать эмоции: с этим нет смысла спорить. Но некоторые считают её опасным инструментом. Если использовать музыку не по назначению, она может вызвать ощущения, способные развратить и подвигнуть на разрушения.

Конечно, в наши дни такой подход кажется безумием и полной ерундой. Каждый слушает что хочет. Хеви-метал имеет такое же право на существование, как и классика.

Но бывали времена, когда музыку запрещали, поскольку её способность вызывать эмоции и, возможно, внушать считалась злом.

Считалось, что рок-н-ролл развращает молодёжь 50-х и 60-х годов. Его обвиняли в том, что он поощряет плотские отношения между полами. Но такое мнение появилось задолго до XX века, ещё в дремучем Средневековье. Католики считали, что музыка способна быть злом по своей сути.

К чему примотались святые отца? Они искренне верили, что в музыке, точнее, в одном аккорде – тритоне живёт зло. Тритон (от лат. tritonus – «состоящий из трёх тонов») – музыкальный интервал, качественная величина которого равна трём целым тонам. Тритонов всего два – увеличенная кварта и уменьшенная квинта. Интервал является сильным диссонансом и имеет первостепенное значение для мажорно-минорной тональности. Выступает своего рода горкой, с которой скатывается мелодия, и происходит движение к кульминации

Корнем проблемы аккорда зла для католиков стало уродство звучания. А уродство противопоставляется красоте и, соответственно, всему божественному. А, значит, является дьявольским.

В то время музыка, особенно церковная, считалась актом поклонения, способом восхваления Бога и приближения себя и своих прихожан к божественной благодати. Композиция должна была соответствовать представлениям эпохи: Бог прекрасен, и связанная с ним музыка тоже должна быть прекрасна.

А аккорд зла точно не соответствует этому критерию. Католическая церковь считала, что этот звук никак не может быть божьим творением. А, значит, его придумал дьявол. И церковники радостно запретили певцам и композиторам включать тритоны в свою музыку. Ибо он является diabolus in musica или «дьяволом в музыке».

Что касается практического объяснения, то оно простое. Обычно музыка скорее гармонична, нежели диссонансна. Поэтому человеческое ухо ожидает приятного аккорда. А когда аккорд оказывается не совсем таким, как мы ожидаем, это вызывает небольшой эмоциональный подъём, потому что это странно и неожиданно.



Тритон часто используется композиторами, обычно чтобы вызвать чувство тревоги и ужаса (например, ля-бемоль в «Danse Macabre» Сен-Санса), или служить музыкальным лейтмотивом для злодея (например, другой ля-бемоль тритон в «Фиделио» Бетховена).


Что очень иронично, неприятная природа этого аккорда привела к тому, что ему нашлось неожиданное применение в современном мире. Резкий диссонанс делает его очень заметным, а это значит, что ужасный звук привлекает к себе внимание.


В частности, во многих сиренах, установленных сегодня на машинах экстренных служб, в интервалах между звуками используется аккорд зла. Соответственно, звук сирены скорой помощи или пожарной машины воспринимается очень остро именно благодаря тритону.

Церковники крупно ошиблись. И дьявольский аккорд сегодня совершенно точно работает на Бога и выполняет его функции.

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Метки: Музыка   аккорд   восприятие   диссонанс   дьявол   запрет   звучание   католицизм   сирена   тритон   
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22  комментария
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9k
Pravednik84 2 часа назад
Примеры в студию, ибо я вот мало что понял.
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1k
анатолий горленко 2 минуты назад
Кварта - 0.25л (чекушка).
Кварта увеличенная - 0.375л. Очень хорошо "соображается" на троих.
Чего церковники так переполошились, из за святой троицы?
Вот и все мои познания в музыке.

пс. Всех с пятницей!!! время: 14-08. Желаю всем приятных квартетов и квинтетов.
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3k
San_Fajanse 15 минут назад
у православных верующих долгое время считалась вся музыка от дьявола, за исключением колокольного звона
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440
guess 18 минут назад
Вообще-то средневековые композиторы использовали тритон постоянно без всяких запретов и никто их на кострах не сжигал. Так причем здесь церковники, у автора церковнофобия?
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7k
S__D 22 минуты назад
"Мрачное воскресенье" Шереша. Без тритонов, но там своя история. Другое название - "Венгерская песня самоубийц".
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5k
Elen Elen 23 минуты назад
Звук сирены воспринимается остро, потому что тупо слишком громкий. Вот у меня сейчас оба уха заложены, так и сирены не беспокоят - орите, сколько хотите, я в домике.
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3k
Остап_Бендер_Задунайский 40 минут назад

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316
Ли Харви Освальд 52 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Дмитрий 56 минут назад
В уменьшённом септаккорде тритонов аж два. Встречается в современной музыке повсеместно.
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1k
MidMaster Час назад
Отличный подводящий интервал
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40k
АнтонПолднев Час назад
А послушать?

Ссылка youtube.com
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7k
Roman 2 часа назад
Напеть не судьба была? Для тех, кто ноты читать не умеет.
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Gatsby
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