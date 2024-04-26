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30 диких и смешных находок с просторов Google Карт

30 диких и смешных находок с просторов Google Карт

Автор:
26 апреля 2024 11:51
Сообщество : Юмор
Метки: Google Карты   Reddit   Юмор   дичь   забавно   находки   странности   
1305
31

Представьте себе самое странное место на планете Земля. Ну как? На ум сразу пришло что-то вроде острова Кукол, Бермудского треугольника и перевала Дятлова? Более чем достойные кандидаты, да только и они меркнут в сравнении с той дичью, что порой встречается на Google Картах. Участники популярного сабреддита "Проделки Google Карт" делятся своими забавными, милыми и жуткими находками, доказывая, насколько безумен и очарователен наш мир.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Google Карты   Reddit   Юмор   дичь   забавно   находки   странности   
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3  комментария
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7k
S__D 37 минут назад
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Действительно, достояние. ))
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7k
S__D Полчаса назад
Комментарий к фото
Скорее -
"Окей, мужики, у вас всё было.." (с)
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7k
S__D Полчаса назад
Комментарий к фото
30 диких и смешных находок с просторов Google КартПосмотреть
30 диких и смешных находок с просторов Google Карт
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1310 постов (1238 в горячем)

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