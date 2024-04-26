Представьте себе самое странное место на планете Земля. Ну как? На ум сразу пришло что-то вроде острова Кукол, Бермудского треугольника и перевала Дятлова? Более чем достойные кандидаты, да только и они меркнут в сравнении с той дичью, что порой встречается на Google Картах. Участники популярного сабреддита "Проделки Google Карт" делятся своими забавными, милыми и жуткими находками, доказывая, насколько безумен и очарователен наш мир.